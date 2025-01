Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra już po raz 33. W tym roku zbiera fundusze na rzecz hematologii i onkologii dziecięcej. Pomimo wielu lat zasług lider WOŚP ujawnił, że otrzymuje groźby. Krytyki która spada na Jerzego Owsiaka kompletnie nie pojmuje Katarzyna Dowbor. Dziennikarka postanowiła zabrać głos w tej sprawie.

Katarzyna Dowbor nie rozumie krytyki na WOŚP. "Weszłam na stronę Orkiestry, tam są rozliczenia"

Katarzyna Dowbor od lat wspiera działania fundacji. Dziennikarka podkreśliła, że WOŚP działa transparentnie, stąd krytyka jest nieuzasadniona. - W ogóle nie rozumiem nagonki na kogoś, kto zrobił tyle ważnych rzeczy, tyle dobrego. (...) W ogóle nie uważam, że nagonka na kogokolwiek jest fajna. Najwięcej piszą ludzie, którzy nie sprawdzili. Weszłam na stronę Orkiestry, tam są rozliczenia, więc nie wiem, o co tak naprawdę chodzi. Ludzie, którzy nie sprawdzili, nie zobaczyli, co się tam dzieje. Ten sprzęt jest kupowany, jest co roku rozliczany. Naprawdę nie wiem, o co chodzi - powiedziała Katarzyna Dowbor w rozmowie z Pomponikiem. Dowbor zauważyła też, że najwięcej do powiedzenia mają ci, którzy nie wspierają działań Orkiestry. - Jeżeli chcesz dać na Orkiestrę, to dajesz. Ci, którzy dali, nie rozliczają. Najgłośniej krzyczą ci, którzy nigdy nie dali albo nie dają, albo nigdy nie pomagali, nie współpracowali z Orkiestrą. Nie chcesz dawać, nie dawaj, chcesz dać - daj, i koniec - dodała.

Katarzyna Dowbor komentuje kwestię zarobków Jerzego Owsiaka. "Wiedziałam o tym"

Jerzy Owsiak, który od samego początku kieruje Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, nie otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenia. Zarabia dzięki innym spółkom. Katarzyna Dowbor, która jest szefową fundacji TVP, postanowiła skomentować tę sytuację. - Wiedziałam o tym, rozmawiałam kiedyś o tym z Jurkiem. On ma jakieś inne spółki, ale cały rok pracuje na rzecz Orkiestry. Z czegoś trzeba żyć. (...) Uważam, że to jest w porządku, że właśnie ta wielka akcja, która co roku jest wydarzeniem na skalę światową, (...) to jest fajne, że on to robi pro publico bono - podkreśliła Katarzyna Dowbor.