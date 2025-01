26 stycznia to dzień 33. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Celem zbiórek jest wsparcie onkologii i hematologii dziecięcej. Jerzy Owsiak może liczyć na sławne osoby, które zaangażowały się w licytacje. Robert Lewandowski przekazał na WOŚP dwa bilety na dowolny mecz FC Barcelony oraz udział w treningu drużyny. Jego żona również się postarała. Anna Lewandowska zaoferowała miejsce na jednym z jej obozów w Dojo Stara Wieś. Ich pomysły nie były jednak tak kreatywne, jak w przypadku Mariusza Szczygła.

Mariusz Szczygieł jako wróżbita. "Przewidziałem w 2023 r..."

Mariusz Szczygieł wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w dość nietypowy sposób. Pisarz postanowił zostać wróżbitą. Z jego usług może skorzystać każda osoba, która zasili skarbonkę WOŚP na stronie eskarbonka.5379.pl. "W niedzielę - jak co roku z okazji WOŚP - wróżę wszystkim chętnym! Mam 99 procent sprawdzalność wróżb! Mariusz Wróż Już! Wróżę z najlepszych książek. Wystarczy podać numer strony i numer wiersza (od góry lub dołu), a ja z tej linijki tekstu wytworzę wizję waszego losu w 2025 r. Przewidziałem w 2023 r. ciążę u małżeństwa, które nie mogło mieć dzieci - i udało im się!" - przekazał Mariusz Szczygieł w mediach społecznościowych. Skorzystacie z jego usług?

Jerzy Owsiak w ogniu krytyki. Maja Ostaszewska stanęła w obronie działacza charytatywnego

Tegoroczna edycja WOŚP wzbudza duże emocje. Jerzy Owsiak musi mierzyć się z nieprzychylnymi komentarzami oraz groźbami śmierci. To bardzo oburzyło aktorkę Maję Ostaszewską. - Myślę, że to jest bardzo smutne. Bardzo współczuję ludziom, którzy mają w sobie tyle gniewu, że nie potrafią dostrzec tak pięknego gestu. Myślę, że to jest przede wszystkim bardzo, bardzo smutne - przekazała Plejadzie. Ostaszewska mocno wspiera WOŚP. - To jest fenomen w naszym kraju, to jest zjawisko. Sam Jurek, ale całe zjawisko Orkiestry, z którego możemy być szczerze dumni. Piękny gest, gest serca. Jurek dla mnie jest bohaterem od lat i zawsze jestem całym sercem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Wszystkich zachęcam - dodała.