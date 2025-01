łRadio 357 to stosunkowo nowa rozgłośna, która powstała na początku 2021 roku. Agata Słysz dołączyła do internetowej stacji niedługo po jej otwarciu. Jak jednak poinformowała, po 3,5 roku pracy zdecydowała się na odejście z radia. Dotychczas dziennikarka prowadziła serwisy informacyjne, a także przygotowywała materiały do audycji popołudniowej. Była również gospodynią audycji kryminalnej. Już wiadomo, że cykl o zbrodniach nie znika z anteny. Już znaleziono nowego prowadzącego.

Dziennikarka odchodzi z Radia 357. Podziękowała za dotychczasową współpracę

O tym, że Agata Słysz odchodzi z Radia 357, poinformowała sama zainteresowana. Opublikowała post na facebookowej grupie dla wspierających rozgłośnię. "Zdecydowałam o zmianie pracy, choć nie była to dla mnie decyzja łatwa. Radio 357 to miejsce absolutnie wyjątkowe, jedyne takie – a pracowałam już w niejednej redakcji. Kończę ten etap z wdzięcznością" - przekazała. Przy okazji postanowiła podziękować fanom oraz współpracownikom. "Był to wyjątkowy czas i bardzo dziękuję, że dzięki państwu był możliwy - bo bez wsparcia patronów na Słowackiego nie byłoby żadnego radia, ani newsroomu, ani audycji kryminalnej. Dziękuję też zespołowi za zaufanie i wspólną historię, którą mogliśmy tu tworzyć, za rozmowy i niepowtarzalną atmosferę. I dziękuję słuchaczom 'Time for crime' za tak żywe przyjęcie tej audycji, maile, komentarze, pytania – to był zaszczyt i wielka przyjemność móc podzielić się z państwem jedną z moich pasji" - dodała.

To on poprowadził kryminalną audycję. Niedawno odszedł z popołudniowego pasma

Już wiadomo, że audycję kryminalną "Czas na zbrodnię", w której dotychczas Słysz analizowała sprawy kryminalne zarówno z Polski, jak i zza granicy, przejmie Krzysztof Zimoch. Dziennikarz niedawno zrezygnował z prowadzenia "Popołudniówki". "Przejmując kryminalne klimaty, czuję, że wkraczam na drogę wielkiej przygody. Bo kryminalne historie uwielbiam. Dlatego z lekką tremą, ale i wypiekami na twarzy przystępuję do zadania" - napisał na facebookowej grupie. "W każdą niedzielę wieczorem będziemy kontynuować mrożące krew w żyłach, na które już teraz państwa zapraszam. A jak wiemy, śledczy sami niewiele wskórają – więc będę wielce zobowiązany za współudział w każdym dochodzeniu – komentujcie, reagujcie, podrzucajcie tropy. Mówiąc krótko – róbmy tę audycję razem" - zachęcał słuchaczy w poście. Zimoch zadebiutuje jako gospodarz audycji 26 stycznia o godzinie 23.

