14 stycznia 2025 roku odbyła się kolejna gala, podczas której poznaliśmy zwycięzców Paszportów "Polityki". Na uroczystej ceremonii zjawili się nie tylko nominowani artyści, lecz także inne osoby związane ze światem sztuki i show-biznesu. Zaproszeni goście chętnie pozowali na ściance. Kto zapozował fotoreporterom? Nominowana Sandra Drzymalska, Katarzyna Warnke czy też Ralph Kamiński. A to tylko początek plejady gwiazd.

Paszporty "Polityki". Drzymalska w gotyckim wydaniu. Warnke odsłoniła brzuch

Na wydarzeniu nie zabrakło Sandry Drzymalskiej, która nominowana jest w kategorii film. Gwiazda zdecydowała się na stylizację w czarnym kolorze. Było gotycko. Aktorka postawiła na koszulę z falbaną, do której dopasowała długą aż do kostek spódnicę. Nie zabrakło skórzanych butów. Drzymalska postawiła na związane włosy. Katarzyna Warnke wybrała się na galę w bardziej klasycznym wydaniu, choć dodała mu "pazura". Celebrytka założyła czarne, garniturowe spodnie i marynarkę. Kompozycję dopełnił biały t-shirt, który odsłaniał jej brzuch. Należy podkreślić, że nie było to wulgarne. Aktorka nie zaszalała z fryzurą - postawiła na rozpuszczone włosy z delikatnymi falami.

Paszporty "Polityki". Mroczny Ralph Kamiński w rękawiczkach. Prowadząca zlała się ze ścianką

Na ściance nie zabrakło także Ralpha Kamińskiego. Piosenkarz wybrał się na wydarzenie w ciemnym wydaniu. Wybrał czarne spodnie oraz marynarkę. Klasycznym elementem stylizacji była biała koszula. Na dłoniach wokalisty pojawiły się czarne rękawiczki. Ralph zaczesał włosy i ułożył je na żel. Całość wyglądała elegancko, choć odrobinę mrocznie! Współprowadzącą wydarzenie jest Marta Kuligowska - dziennikarka TVN24. Gwiazda pojawiła się na czerwonym dywanie w długiej sukience, choć nie da się ukryć, że stylizacja... zlewała się ze ścianką! Ich zdjęcia znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

