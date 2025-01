Ryszard Kalisz robił karierę w polityce, ale dużo mówiło się także o związkach byłego posła SLD. Pierwsza żona polityka była od niego młodsza o 15 lat. Po rozstaniu doczekał się potomka z relacji z młodszą o 20 lat Kingą Pietrusińską, syna Ignacego. Aktualnie Kalisz wycofał się z politycznej aktywności. Polityk jest związany z 30 lat młodszą od niego Dominiką Lis. Para rzadko pokazuje się z publicznie, ale tym razem zrobiła wyjątek.

Ryszard Kalisz pojawił się z żoną na imprezie. Bawili się obok Rozenek i Majdana

Ryszard Kalisz wybrał się ostatnio z ukochaną na galę Wektory 2024. To nagroda przyznawana przez Pracodawców RP, która wyróżnia osoby, oraz firmy, które swoimi osiągnięciami wnoszą istotny wkład w rozwój polskiej gospodarki. Podczas wydarzenia bawił się w towarzystwie żony. Dominika Lis pojawiła się na imprezie w beżowej sukience ze złotymi aplikacjami, do której założyła czarną marynarkę. Zadowolona i uśmiechnięta spędziła wieczór, wspierając męża. Na imprezie pojawiła się także Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan oraz Joanna Przetakiewicz i Rinke Rooyens i wiele innych znanych osób. Zdjęcia Ryszarda Kalisza z partnerką znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Ryszard Kalisz tak wspominał pierwsze spotkanie z Dominika. "Spojrzałem jej w oczy i trafiła mnie strzała Amora"

Ryszard Kalisz swoją aktualną żonę poznał na jednym z krakowskich bali. Dominika od razu wpadła mu w oko. " Od razu wiedziałem, że jest kobietą, na którą czekałem całe życie. Spojrzałem jej w oczy i trafiła mnie strzała Amora" - wyznał przed laty w rozmowie z magazynem "Gala". Chociaż parę dzieli 30 lat różnicy wieku, to nigdy nie stanowiło dla zakochanych przeszkody. Dwa lata po słynnym balu Kalisz i Dominika Lis stanęli na ślubnym kobiercu, a niedługo potem na świat przyszedł ich syn. Ukochana polityka miała syna z poprzedniego związku, ale chłopcy, dorastając, bardzo się zżyli. "Między Antosiem i Fryderykiem jest bardzo silna więź braterska. Fryderyk go naśladuje - ostatnio nawet nauczył się strzelać gole do bramki. (...) Jesteśmy wszyscy ze sobą bardzo związani" - wspominał Kalisz.

