Daniel Martyniuk ostatnimi czasy nie poddaje się w internetowej działalności. Zdaje się, że syn popularnego Zenka czuje się coraz pewniej w mediach społecznościowych. Po jego licznych wywodach i "mądrościach", które mogliśmy usłyszeć na InstaStories, Martyniuk postanowił odnieść się do plotek o kryzysie w małżeństwie. Opublikował zdjęcie z ukochaną, którą obsypał kwiatami.

REKLAMA

Zobacz wideo Daniel Martyniuk odkrył w sobie nowy talent. Wygryzie Zenka?

Daniel Martyniuk reaguje na plotki o rozstaniu. Opublikował zdjęcie z żoną

Od jakiegoś czasu w sieci pojawiać się zaczęły pogłoski o tym, jakoby młody Martyniuk rozstał się z ukochaną. Przypominamy, że wcześniej żoną 35-latka była Ewelina, z którą ma córkę, Laurę. Ostatecznie syn Zenka zdecydował się na rozwód i powrót do dawnej miłości - Faustyny. Od jakiegoś czasu w mediach społecznościowych Daniel pokazywał iście "singielskie" życie - chodzi samotnie do klubów, nie garnie się do sprzątania oraz nie pokazuje żony w sieci. Najwyraźniej plotki o rozejściu się z żoną doszły do samego zainteresowanego. Na profilu Martyniuka pojawiło się bowiem zdjęcie z ciężarną Faustyną. 35-latek pozuje z partnerką obsypany kwiatami. Zdjęcie znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Czy tym zdjęciem Daniel rozwieje wątpliwości? Dajcie znać w sondzie!

PRZECZYTAJ WIĘCEJ: Szokujący wpis Danuty Martyniuk. Nie owija w bawełnę

Daniel Martyniuk szaleje na Instagramie. Zenek zareagował

Nie da się ukryć, że ostatnie wybryki Daniela poruszyły sieć. "Cześć kochany tatusiu, życzę ci więcej takich, k***a, koleżków. Kocham cię tatusiu, pozdrawiam cię. Dawaj jeszcze innym wszystkim, żeby wszyscy mieli super, tylko żeby twój własny syn nic nie miał. Dawaj jeszcze. F**k you" - wybrzmiało na jego InstaStories. Na dodatek młody Martyniuk wymachiwał środkowym palcem. Na te poczynania zareagował ojciec. "Ja nie mam na to wpływu, tak? Ja próbuję, cały czas mu mówię, żeby się uspokoił, żeby tego, co myśli, nie umieszczał w mediach społecznościowych. Akurat on jest troszkę taki wybuchowy, to, co myśli, to od razu pisze, a wydaje mi się, że takie sprawy trzeba zatrzymać w rodzinie" - stwierdził w rozmowie z portalem ShowNews gwiazdor disco polo.

Oddaj swój głos w drugiej edycji plebiscytu Jupitery Roku! Kto zostanie Gwiazdą Roku, a kto zgarnie statuetkę za Międzyplanetarny Hit Roku? O tym decydujesz Ty!