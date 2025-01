Michał Szpak od wielu lat zaskakuje swoich fanów kontrowersyjnymi występami i odważnymi decyzjami artystycznymi. Po pamiętnym wystąpieniu na "Sylwestrze z Dwójką" celebryta postanowił jednak na chwilę odsapnąć od ogłoszeń związanych z życiem zawodowym. Zamiast tego, na Instagramie pochwalił się fanom nowym nabytkiem.

Michał Szpak pokazał nowy nabytek. Fani nie mają wątpliwości, że zasłużył na takie cacko

Michał Szpak aktywnie działa w mediach społecznościowych. Choć na jego profilu na Instagramie dominują publikacje dotyczące kariery muzycznej, od czasu do czasu pozwala sobie na wtajemniczenie fanów w rewelacje z życia prywatnego. Wraz z początkiem nowego roku celebryta pozwolił sobie na nie lada wydatek. W sieci opublikował tajemnicze zdjęcie, które jednak od razu nasuwa na myśl, jaki prezent sprawił sobie wokalista. "Zasłużyłem jak coś" - podpisał fotografię, na której widzimy dopiero co zakupiony samochód, nakryty narzutą i olbrzymią czerwoną kokardą, a także udekorowany balonami. Nie wiadomo, jakiej marki jest nowy nabytek Michała, choć fani podejrzewają, że to BMW. W komentarzach pod postem zaroiło się od gratulacji. Część z fanów nie może się doczekać zdjęcia samochodu. "Zasługujesz", "Ciężka praca popłaca", "Ooo, mógłbyś rozpakować, chciałabym ujrzeć ten skromny prezencik" - czytamy. Zdjęcie znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

Michał Szpak ocenił zmiany w TVP. Zwrócił uwagę na konkretny szczegół

Michał Szpak pojawił się na scenie chorzowskiego stadionu podczas "Sylwestra z Dwójką". Przy okazji wokalista w rozmowie z Plotkiem zdradził, jak ocenia ostatnie zmiany w Telewizji Polskiej. Bez wahania przyznał, że były one bardzo potrzebne. - Uważam, że jest widoczna duża zmiana. (...) Uważam, że takie odświeżenie Telewizji Polskiej to jest tylko na plus - podsumował. Piosenkarz dodał również, że jest zadowolony z tego, że od czasu zmian nikt już nie ingeruje w jego kostium i nie nakazuje zasłaniania tęczowych flag. Czytaj więcej: Michał Szpak o tym, jak traktują go nowe władze TVP. Co z tęczowymi symbolami?