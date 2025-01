Większość kojarzy Pawła Wawrzeckiego z takich produkcji jak: "Graczykowie", "Złotopolscy" oraz "Daleko od noszy". Obecnie można go zobaczyć w serialu "Teściowie". Aktor może pochwalić się długą filmografią. W życiu prywatnym nie zawsze miał łatwo. W 2002 roku stracił żonę. Wawrzecki został sam z córką, Anną, która choruje na porażenie mózgowe. Aktor w końcu ułożył sobie życie z Izabelą. Para może sobie pozwolić na luksusowe życie. Tak mieszkają na Florydzie.

Paweł Wawrzecki ma żonę milionerkę. Tak żyje im się na Florydzie

W 2009 roku Paweł Wawrzecki poślubił Izabelę Roman - lekarkę, która na co dzień mieszka w Stanach Zjednoczonych. Para poznała się w Chicago na bankiecie. Ukochana aktora ukończyła Akademię Medyczną w Gdańsku i osiągnęła za granicą niemały sukces. Jej majątek wyceniany jest na aż 100 milionów dolarów! Aktor dzieli życie między Polską a USA, ale nie ma zamiaru opuszczać ojczyzny na stałe. "To są jakieś bzdury i całkowite nieporozumienie. Nigdzie się nie przeprowadzam i nie bardzo rozumiem, o co tutaj chodzi. Ja wyjeżdżam na dwa miesiące i wracam. Nawet mi się już nie chce na ten temat mówić. Piszą sobie, co chcą" - opowiadał w rozmowie z Plejadą.

Wawrzecki i jego żona mieszkają na co dzień Florydzie, o czym informował portal ShowNews. Luksusowa rezydencja pary znajduje się nieopodal plaży na zamkniętym osiedlu w miejscowości Cortez. "Działka, na której wybudowano dom, ma powierzchnię 3,6 tys. metrów kw., zaś sam dom - tysiąc metrów kwadratowych. Ma 3 sypialnie i 5 łazienek - czytamy. W budynku jest winda, dwa ogromne garaże i salon z wysokim sufitem oraz duża jadalnia i kuchnia. Do wykończenia wnętrz użyto drogocennych materiałów - podłogi wykonane są z drewna, nie żałowano też włoskich kafelków i marmuru. (...) Przy nieruchomości zlokalizowano 40-metrowy głębokowodny wjazd dla łodzi oraz prywatny kryty basen i spa" - przekazał portal.

Paweł Wawrzecki wyjawia prawdę o lataniu prywatnym samolotem

Przez pewien czas w mediach spekulowano, jakoby Wawrzecki latał do ukochanej prywatnymi samolotami. Aktor szybko zdementował te rewelacje i odniósł się do majątku żony. "Te wieści są, delikatnie mówiąc, przesadzone. Ja ich zresztą specjalnie nie prostuję. Owszem, rodzina mojej żony ma własne samoloty. I pewnie jakiś nam z rozbiegu przyklejono" - wspominał. "Ja sam tego nie komentuję. Dzisiaj sensacja jest towarem i nawet to rozumiem. Musi być coś wyrazistego, bo miałkie nie chwyta. A ja miałem życie na pewno ciekawe" - opowiadał "Dziennikowi Bałtyckiemu". Zdjęcie pary znajdziecie w naszej galerii na górze strony.