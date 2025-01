Doda nie przestaje zaskakiwać. Jedna z najjaśniejszych polskich gwiazd wciąż podbija sceny i daje niezapomniane koncerty. Wraz z wejściem w nowy rok pojawiła się na "Sylwestrowej Mocy Przebojów" w Polsacie, gdzie swoim występem zachwyciła obecnych na wydarzeniu fanów, jak i telewidzów. Artystka nie poprzestaje przy tym tworzyć nowej muzyki. W poście z 6 stycznia na Instagramie Doda zaprezentowała jednak swoją wersję popularnej piosenki Pezeta.

Doda przy fortepianie chwyciła za serca. "Rzadko kiedy mam dreszcze..."

Piosenkarka postanowiła podzielić się nagraniem, na którym przy pianinie wykonuje akustyczną wersję utworu "Dom nad wodą", który połączyła jednak ze swoją piosenką "Dom". Doda przypomniała tym samym odbiorcom, że jej przygoda z muzyką zaczęła się właśnie od gry na tym instrumencie. Jej wykonanie tak przypadło do gustu użytkownikom, że w zaledwie trzy dni zebrało ponad 180 tysięcy polubień oraz niemal 8 tysięcy komentarzy. Wśród komentujących znaleźli się fani Dody, jak i jej koleżanki z branży.

"Uwielbiam cię w takim wydaniu muzycznym" - napisała zachwycona Lili Antoniak. "I ta wrażliwość w głosie. Wodniki" - dodała Sandra Kubicka, przesyłając w komentarzu serduszka dla Dody. "Rzadko kiedy mam dreszcze..." - stwierdziła wyraźnie poruszona wykonaniem piosenkarki Dagmara Kaźmierska. Serduszka w komentarzach pod postem Dody pozostawiły także Dorota Gardias i Karolina Pisarek. Wśród polubień nagrania możemy odnaleźć też Edytę Górniak.

Artystka zareagowała na komentarze. "Po prostu siadłam sobie przy pianinie"

"Ściska serce i gardło", "To brzmi jak jedna gotowa piosenka. Pozamiatane", "Świetnie to zmiksowałaś. Popłakałam się" - komentowali również najwięksi fani Dody. Po kilkunastu godzinach od publikacji nagrania piosenkarka postanowiła odpowiedzieć na tak zaskakujący dla niej odzew. - Słuchajcie, nie spodziewałam się aż takich reakcji. Po prostu siadłam sobie przy pianinie, bo bardzo polubiłam tę piosenkę i tak sobie pomyślałam, że fajnie w nowym roku coś tam zagrać muzycznie i połączyć to jeszcze z moim utworem. Nie sądziłam, że minie doba i łącznie osiem milionów ludzi to zobaczy i tyle będzie wiadomości i odzewu. Bardzo serdecznie dziękuję - skomentowała na InstaStories Doda.