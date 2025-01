Kożuchowska zaskoczyła zdjęciami z młodszą siostrą. Podobieństwo jest uderzające

Małgorzata Kożuchowska to jedna z najpopularniejszych i najbardziej rozchwytywanych polskich aktorek. Na koncie ma już setki projektów zarówno filmowych, telewizyjnych jak i teatralnych. Gwiazda chętnie uczestniczy w branżowych imprezach, ale jest jedną z tych osób, która pilnie strzeże prywatnego życia. Z okazji nowego roku zrobiła wyjątek i pokazała ujęcia z jedną ze swoich sióstr.

Małgorzata Kożuchowska w sesji zdjęciowej z młodszą siostrą. "Ale podobne do siebie"

Małgorzata Kożuchowska jest najstarsza z rodzeństwa i ma dwie młodsze siostry: Hannę i Maję. Aktorka opublikowała na Instagramie niezwykłe ujęcia z jedną z nich - Mają. Panie w mglisty poranek wybrały się na spacer z psami. Wspomniane zdjęcia możecie zobaczyć poniżej, a w galerii na górze strony znajdziecie inne ujęcia bliskich Małgorzaty Kożuchowskiej.

Z nowym rokiem zgodnym krokiem

- napisała aktorka. W 2023 roku młodsza siostra Kożuchowskiej pojawiła się w "Dzień dobry TVN" i opowiedziała więcej o życiu i pracy. Siostra aktorki mieszka na co dzień w Paryżu i prowadzi bloga, na którym nadaje o stolicy Francji, dzieląc się poleceniami miejsc, które warto zobaczyć. Małgorzata Kożuchowska często odwiedza siostrę i zawsze może liczyć na bogaty plan aktywności. - Zawsze się nawzajem inspirowałyśmy. Jest tu tyle rzeczy do zobaczenia i do odkrycia. Nie można się nudzić. Jak Małgosia przyjeżdża, próbuję ją zabrać w fajne miejsca, bo jest estetką i wiem, że zawsze sprawi jej przyjemność pójście w jakieś nowe miejsce. Ostatnio byłyśmy w muzeum Rodina - powiedziała siostra aktorki. Maja Kożuchowska opowiedziała także o wizytach w Polsce. Podkreśliła, że starsza siostra inspiruje ja także modowo.

Jeśli jadę do Warszawy, staram się pójść do teatru, żeby ją zobaczyć. Zawsze wracam z czymś modnym od siostry. Później moja córka ubiera te ekstrawaganckie ubrania, robimy zdjęcia i wysyłamy do Małgosi z adnotacją, że przydało się

- wyznała Maja Kożuchowska w programie. W sekcji komentarzy pod zdjęciami sióstr od razu pojawiły się głosy zachwyconych fanów. "Jesteście panie do siebie podobne jak dwie krople wody", "Ale podobne do siebie" - zwrócili uwagę.

Małgorzata Kożuchowska pokazała się bez makijażu. Porównała się do bohaterki filmu

Małgorzata Kożuchowska jest jedną z tych gwiazd, które bardzo często w przestrzeni medialnej pokazują się także w wersji sauté. Aktorka na branżowych imprezach zawsze zachwyca dopracowanymi stylizacjami i uznawana jest za ikonę stylu. Na co dzień ceni naturalność i rezygnuje z makijażu. Ostatnio pokazała się fanom właśnie w takiej wersji i porównała się do bohaterki filmu Jerzego Kawalerowicza "Matka Joanna od Aniołów".