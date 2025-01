Patrycja Tuchlińska już od kilku lat towarzyszy biznesmenowi Józefowi Wojciechowskiemu. Ich związek od początku budził kontrowersje. Wszystko przez sporą różnicę wieku między zakochanymi. Jak wiadomo, Wojciechowski jest starszy od ukochanej o niemal 50 lat. Para w luksusach wychowuje dwójkę dzieci -trzyletniego syna Augusta i kilkumiesięczną córką Aurorę. Celebrytka do samego końca nie chwaliła się drugą ciążą, ale teraz nie ma zamiaru ukrywać swojej rodziny. Gdzie wybrała się tym razem?

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Patrycja Tuchlińska spędza wakacje. Co za widoki!

Patrycja Tuchlińska zapozowała z córką. Wyjechały do Krynicy-Zdroju

Patrycja Tuchlińska od czasu do czasu uchyla rąbka tajemnicy w mediach społecznościowych i pokazuje na zdjęciach, jak wygląda życie jej rodziny. Tak też było tym razem. Partnerka miliardera zapozowała wraz z malutką Aurorą na rękach na tle hotelu w Krynicy-Zdroju. Uwagę na fotografii przykuły nie tylko piękne widoki, ale także wygląd celebrytki. Ukochana Józefa Wojciechowskiego postawiła na białą stylizację. Wystroiła się w futerko, dopasowane spodnie oraz masywne buty, dzięki którym śnieg w Krynicy-Zdrój nie będzie jej straszny. Chcecie zobaczyć omawiany kadr Patrycji Tuchlińskiej z córką? Koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii zdjęć.

galOtwórz galerię

PRZECZYTAJ TEŻ: Patrycja Tuchlińska chwyciła za telefon i pokazała twarze dzieci miliardera. Można pozazdrościć atrakcji

Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski już po ślubie? Te słowa zaskakują

Jakiś czas temu w sieci pojawiły się plotki o rzekomym ślubie Patrycji Tuchlińskiej i Józefa Wojciechowskiego. Wszystko przez post celebrytki z koncertu Taylor Swift, pod którym jedna z internautek nazwała biznesmena jej "mężem". Odpowiedź zaskoczyła wiele osób. Patrycja Tuchlińska nie sprostowała słów internautki o małżeństwie. "Jakie miłe słowa! Bardzo dziękuję za ten komentarz. Miłość i szczęście to uczucia, które dają nam wielką motywację do działania. Ściskam was mocno i życzę wszystkiego, co najpiękniejsze" - podkreśliła Patrycja Tuchlińska w komentarzu. Myślicie, że para ma za sobą cichy ślub?