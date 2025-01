Doda podczas "Sylwestrowej Mocy Przebojów" była jedną z największych gwiazd na scenie Polsatu. Jeszcze zanim zaczęła się oficjalna impreza Doda pozowała na ściance i zachwyciła w kreacji z błyszczących kryształków. Jeden z tabloidów opisał wygórowane wymagania artystki. Chociaż Doda bardzo rzadko komentuje w sieci artykuły dotyczące jej osoby, tym razem zrobiła wyjątek i postanowiła odnieść się do nieprzychylnych jej doniesień.

Doda dementuje rewelacje na temat jej rzekomej niechęci do Roksany Węgiel. "Wstyd"

Według informatora "Faktu" Doda przed koncertem Sylwestrowej Mocy Przebojów miała przedstawić szereg wymagań. O co dokładnie chodziło? Według tabloidu wokalistka nie chciała malować się przy innych gwiazdach, tylko w swojej garderobie. Na tym nie koniec, bo rzekomo życzyła sobie, aby nie mieć garderoby obok Roksany Węgiel. Co na to sama zainteresowana? Doda postanowiła odnieść się do tych rewelacji. W relacji opublikowanej na InstaStories podkreśliła, że zazwyczaj nie komentuje takich doniesień, ale tym razem zrobi wyjątek.

Ponieważ mam dobre kontakty z koleżankami zwłaszcza z Roksaną... już oczywiście też prywatnie jej to powiedziałam, ale nie chciałabym, żeby roznosiła się wśród fanów jakaś dezinformacja żenująca i żałosna. Chciałam powiedzieć, że po prostu jest to kłamstwo. Beznadziejne i naprawdę wstyd, że ktoś coś takie rzeczy wymyśla

- oznajmiła Doda.

Smolasty zaliczył wpadkę na scenie. "Przecież to też człowiek"

Podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów na scenie z Dodą pojawił się także Smolasty. Duet wykonał utwór "Nie żałuję". Podczas występu doszło jednak do wpadki. Raper zapomniał tekstu piosenki. Jak z tego wybrnął? Do wpadki postanowił podejść z dystansem, uśmiechnął się i kontynuował występ. Podobnie zareagowała także Doda, która niespecjalnie się tym przejęła i przeszła do śpiewania swojej zwrotki. W mediach społecznościowych doceniono, że Smolasty nie korzystał z playbacku. "Przynajmniej widać, że śpiewa na żywo", "Poradził sobie", "Super, że tak się wydarzyło. Nie śpiewa z playbacku", "To jest sensacja? Przecież to też człowiek", "Bez playbacku i to się szanuje" - czytamy w sekcji komentarzy.