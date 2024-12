Tomasz Jakubiak rozpoczął pracę w Izraelu. Od dawna o tym marzył

Tomasz Jakubiak jakiś czas temu podał do publicznej wiadomości, że zmaga się z trudnym do wyleczenia nowotworem. Zarówno przyjaciele, jak i fani jurora "MasterChefa" nie pozostawili jego apelu bez odpowiedzi i zmobilizowali się, aby pomóc mu sfinansować leczenie. Dzięki temu kucharz przebywa obecnie w Izraelu, gdzie przechodzi terapię w jednej z klinik. Jakubiak właśnie przekazał, że chwile wolnego, które ma na miejscu, spędza na pracy nad kolejną książką.

Tomasz Jakubiak pracuje nad nową książką. Już niebawem ma być gotowa

Tomasz Jakubiak ma już na koncie kilka książek kulinarnych. Jest m.in. autorem "Jakubiak lokalnie" czy "Z miłości do lokalności", które ukazały się kolejno w 2015 i 2017 roku. Kucharz napisał także poradnik "Ugotuj mi, tato", który niedawno doczekał się papierowej wersji. Juror "MasterChefa" przekazał na Instagramie, że cały dochód zarówno ze sprzedaży e-booka, jak i papierowego wydania, zostanie przekazany na finansowanie jego leczenia. Tomasz Jakubiak nie powiedział jeszcze ostatniego słowa, jeśli chodzi o pisanie książek. Na ostatnim nagraniu, które zamieścił na Instagramie, zameldował się w księgarni. - Nie ma już chyba księgarni w Jerozolimie czy Tel Awiwie, której nie udało mi się obskoczyć, żeby poszukać książek kulinarnych - zaczął kucharz, dodając, że nie jest to proste, bo wszystkie są napisane po hebrajsku.

A chodzę po tych księgarniach po to, aby napisać kolejną książkę, która w moim sercu siedzi najdłużej, czyli książkę o mięsie

- zdradził. Jakubiak dodał, że ma nadzieję, iż publikacja będzie gotowa już wiosną. Zapowiedział też, że chciałby, aby nowa książka zapoczątkowała kolejny cykl. - Bo zresztą co mam tutaj robić w tych szpitalach, jak nie leczyć się, pisać i czytać - powiedział.

Poruszające wyznanie żony Tomasza Jakubiaka

Tomasz Jakubiak ma ogromne wsparcie w ukochanej żonie Anastazji. Jak sam przyznał, bez niej nie dałby sobie rady. Żona Jakubiak w rozmowie z reporterką "Dzień dobry TVN" jakiś czas temu wyznała, że zmagania z chorobą są dla jej męża ogromnym wyzwaniem m.in. ze względu na ból. - Każda rzecz jest dla niego dużym wysiłkiem, łącznie z myciem się już, no jest trudno. Musi mieć co cztery godziny podawane zastrzyki przeciwbólowe. Oprócz tego ma plastry przeciwbólowe. Naprzemiennie jeszcze też kroplówki z lekami przeciwbólowymi dostaje. Cały czas jest zatrzymywanie tego, żeby po prostu nie cierpiał z powodu bólu - powiedziała.