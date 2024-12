Antoni Królikowski ma za sobą głośne rozstanie z Joanną Opozdą. Aktor ułożył sobie życie u boku prawniczki Izabeli Banaś. Zakochani w październiku powitali na świecie córkę Jadwigę. "Słońcem jest dla mnie twój uśmiech" - czytaliśmy jakiś czas temu w opisie wspólnego kadru Królikowskiego z pociechą. Teraz aktor postanowił opowiedzieć o swojej rodzinie w materiale wyemitowanym w programie "halo tu polsat". Nie szczędził ciepłych słów.

Antoni Królikowski o narodzinach córki. "Miałem nawet ten zaszczyt..."

Antoni Królikowski wrócił wspomnieniami do narodzin córki Jadwigi. - Iza trafiła do szpitala parę dni wcześniej. Ja przyjeżdżałem do tego szpitala codziennie, tam wieczorem musiałem wychodzić i w końcu nadszedł ten dzień, kiedy to już wróciłem do domu ze szpitala, miałem się kłaść, wziąłem tabletki nasenne i szykowałem się już do spania, kiedy nagle dostałem sms-a o pierwszej lub drugiej w nocy, pod tytułem: Rodzę. I to był sygnał, że nici z tego spania, trzeba jechać do szpitala - powiedział. Aktor dotarł do szpitala na czas. - Wszystko się udało i miałem nawet ten zaszczyt, że kangurowałem córę, kiedy przyszła na świat. I na pewno to jest takie zdarzenie, które gdzieś zostaje w pamięci na zawsze - powiedział w programie "halo tu polsat".

Antoni Królikowski ciepło o córce i ukochanej. "Wspaniała"

W dalszej części rozmowy Antoni Królikowski wyjawił, jaka jest jego córka. - No Jadzia jest niesamowita, Jadzia jest cudowna i myślę, że jak na małe dziecko daje nam i pospać i też pozajmować się swoimi sprawami. Ale to w dużej mierze zasługa oczywiście mojej Izy, z której jestem szalenie dumny - powiedział. Aktor dodał, że córka zawsze na nim zasypia. - To jest taki moment nasz i uwielbiam to - powiedział. Podczas rozmowy nie zabrakło także ciepłych słów na temat partnerki. - Radzimy sobie, bo moja Iza sobie radzi. Jest naprawdę wspaniałą mamą - padło z ust Królikowskiego. Aktor przyznał, że jest zakochany w partnerce. Na pytanie o bycie szczęśliwym udzielił jasnej odpowiedzi. - Tak, jestem szczęśliwy. Wiadomo, nie można mieć w życiu wszystkiego. I też ta świadomość chyba pomaga to szczęście osiągnąć - skwitował.