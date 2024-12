Ida Nowakowska wbiła kij w mrowisko. Tak podsumowała święta niewierzących

Ida Nowakowska przez pewien okres była jedną z największych gwiazd Telewizji Polskiej. Mogliśmy ją oglądać nie tylko jako gospodynie "Pytanie na śniadanie", ale również prowadzącą programy takie jak: "The Voice Kids" oraz "You Can Dance – Nowa generacja". Była również jurorką w "Dance Dance Dance". Wraz ze zmianą władzy prezenterka musiała się pożegnać z pracą w TVP. Teraz jest aktywna w social mediach. Nowakowska nigdy nie kryła się z tym, że jest katoliczką. Postanowiła skrytykować celebrytów, którzy, choć się niewierzący, obchodzą święta Bożego Narodzenia.

REKLAMA

Zobacz wideo Smaszcz spędza święta w oryginalny sposób. Zabiera swoją mamę

Ida Nowakowska krytykuje niewierzących. Poszło o świętach Bożego Narodzenia

Ida Nowakowska wielokrotnie podkreślała, jak ważna jest dla niej wiara. Z tego powodu "Super Express" postanowił zapytać tancerkę o to, co sądzi o fakcie, iż święta Bożego Narodzenia obchodzą również osoby niewierzące. Nie ukrywała, że jest to dla niej niezrozumiałe. "Dla mnie te święta bez tej najważniejszej części, czyli wiary, i celebracji przyjścia na świat Jezusa Chrystusa nie miałyby sensu, bo byłyby to zwykle spotkania rodzinne, a takie możemy mieć zawsze. Więc zachęcam do tego po prostu, bo mogą wtedy wejść w taki świat naprawdę niesamowity" - stwierdziła w rozmowie z tabloidem. Przy okazji prezenterka zachęciła, by zgłębiać historię tego święta, by lepiej je przeżywać. "Wszystkich zachęcam, żeby poznali historię Bożego Narodzenia i się w nią wciągnęli. Myślę, że wtedy zupełnie inaczej będą przeżywać te święta. Zachęcam do tego naprawdę, bo to jest coś przepięknego" - dodała.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ: Święta u Doroty Szelągowskiej zaczęły się od wpadki. "Mama zgubiła rok"

Chorosińska wspomina o ciąży Nowakowskiej. Ta zaprzecza podłej insynuacji

Dominika Chorosińska, która jest posłanką z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, opublikowała w sieci wymowny wpis. Poinformowała w nim, że Ida Nowakowska jest w ciąży i spodziewa się drugiego dziecka. Prezenterka szybko odniosła się do rewelacji i je zdementowała. W rozmowie z Pudelkiem zaprzeczyła tym wieściom. - Już mnie wielokrotnie uśmiercano, bez przerwy są publikowane fałszywe wiadomości o mojej rodzinie - mówiła. - Byłam też w ekstremalnych sytuacjach na wygenerowanych zdjęciach, a teraz po sieci krąży kolejny fake news o mojej ciąży. Pytanie: czego nowego dowiem się o sobie jutro? - przekazała.