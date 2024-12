Nie żyje gwiazda "Przystanku Alaska". Miała 67 lat

Diane Delano miała imponującą filmografię, ale największą popularność przeniósł jej ukochany przez Polaków serial "Przystanek Alaska", w którym wcielała się w postać twardej policjantki Barbary Semanski (w Polsce serial zadebiutował w 1993 roku. Pierwotnie można go było oglądać w TVP2, później hit emitowano w TVN i TVN7). Do mediów trafiła niedawno przykra informacja na temat śmierci 67-letniej aktorki.

REKLAMA

Zobacz wideo Jego wymarzoną śmiercią byłaby śmierć w ringu. "Ale byłeś kur** głupi"

Diane Delano nie żyje. Wzruszające słowa przyjaciółki gwiazdy. "Była pełna życia i kochała być aktorką"

Diane Delano zmarła 13 grudnia w swoim domu w Sherman Oaks w Kalifornii. Informacje o jej śmierci przekazała jednak dopiero niedawno jej przyjaciółka - Stepfanie Kramer. "Była wielka i odważna, a każda jej rola odznaczała się ostrym dowcipem i świetnym wyczuciem komedii. Była głośna i przez to zawsze dominowała w pokoju. Była jedyna w swoim rodzaju" - wyznała Kramer. "Kiedy Diane wchodziła do dowolnego pokoju, wiedziałeś, że tam jest! Była pełna życia i kochała być aktorką. Będzie nam jej brakowało" - czytamy w oświadczeniu Kramer dla portalu "People". Diane Delano od jakiegoś czasu zmagała się z nowotworem. Oficjalna przyczyna jej śmierci nie została jednak jeszcze ujawniona.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ: Mąż znanej aktorki zginął w tragiczny sposób. Pomylił baseny

Diane Delano miała na koncie wiele ról. Znacie ją z tych hitowych produkcji

Diane Delano zadebiutowała na szklanym ekranie w 1983 roku, kiedy to wystąpiła w serialu "St. Elsewhere". Później zagrała w takich produkcjach, jak: "Ratboy", "Cudowna mila" "Lunatycy" oraz "Dzika rzeka". Szersza publiczność kojarzy ją również z takich hitów, jak: "Ostry dyżur", "Sześć stóp pod ziemią", "Dwóch i pół", "Zagubieni w czasie", "Monk", "Dni naszego życia", "Gotowe na wszystko" oraz "PEN15". Najnowsze produkcje z udziałem aktorki (wyemitowane w 2024 roku) to: "Paradise: A Town of Sinners and Saints", "Road to Dreamland", a także "Final Heist".

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: Ujawniono treść ostatnich SMS-ów Liama Payne'a. Miał wysłać je pracownicy seksualnej