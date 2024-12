Do świąt Bożego Narodzenia pozostał niewiele ponad tydzień. To czas kiedy wiele firm decyduje się obdarować swoich pracowników upominkami. Ostatnio pracownicy ochoczo dzielą się w sieci prezentami, które otrzymali. Zachwyceni byli m.in. pracownicy Biedronki, którzy otrzymali zestawy świątecznych przypraw, cukierki i patelnie. W paczce pracowników OSM Łowicz także na bogato. W środku pełno wyrobów mlecznych. W obliczu ostatnich podwyżek cen nabiału taka paczka to prawdziwy skarb. Tym razem zawartością paczki podzielił się jeden z kurierów. Zobaczcie, co dostał w prezencie.

Pracownik DPD pokazał zawartość świątecznej paczki. "To nie jest satysfakcjonujące"

Okres Świąt Bożego Narodzenia to jeden z najbardziej wymagających okresów w roku jeśli chodzi o pracę kurierów. Większość Polaków w prezenty pod choinkę zaopatruje się właśnie przez internet, więc samochody dostawcze firm kurierskich wypełnione są po same brzegi. To męcząca i wymagająca praca. Jak firma odwdzięcza się swoim pracownikom? Jeden z kurierów DPD, publikujący na TikToku jako Kurier Matej, pokazał zawartość paczki, jaką otrzymał od firmy. Jak sam podkreślił, przed nim trudny tydzień kulminacyjny tuż przed świętami i okres najbardziej wytężonej pracy. Czym firma obdarowała pracowników? W paczce znalazła się czekolada, michałki, prażone migdały, konfitura, praliny, krem orzechowy, smalec, likier porzeczkowy i... kombinerki. Kurier stwierdził, że to dość skromny upominek.

Dzisiaj otrzymaliśmy od firmy DPD za całokształt pracy upominki. Według mnie za to, co robimy, to nie jest satysfakcjonujące, biorąc pod uwagę, jakie firma ma wymagania od nas a od siebie dają jak najmniej

- stwierdził rozżalony.

Internauci upomnieli kuriera. "Ja bym się cieszyła z każdej paczki"

W sekcji komentarzy pojawiły się opinie internautów, którzy ocenili zawartość bożonarodzeniowej paczki. Część z nich przyznała, że zawartość nie powala na kolana. Pojawiło się także wiele opinii, aby docenić gest pracodawcy, bo nie każdy dostaje taki upominek. "Ja bym się bardzo ucieszył z takiej paczki, ale niestety w mojej firmie to tylko marzenia", "Ja bym się cieszyła z każdej paczki. U nas paczki są na Mikołajki dla dzieci tylko", "Tak jak wszyscy piszą, cieszyć się, że cokolwiek dostałeś, bo ja np. nie dostałem nic, nawet życzeń" - czytamy.