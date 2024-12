Zbliżają się święta Bożego Narodzenia i pracownicy wielu sklepów otrzymali od pracodawców świąteczne paczki. Od jakiegoś czasu w sieci robią furorę filmiki nagrywane przez członków załogi, którzy pokazują zawartość tych symbolicznych podarunków. Ostatnio świąteczną paczką pochwalił się pracownik Rossmanna. Wewnątrz podarunku znalazł kawę w ziarnach, piernikową choinkę, kajmak o smaku orzechowym, wino, świąteczne skarpetki z logo firmy i książkę. Poza wymienionymi upominkami dostał także bonus pieniężny. Internauci przyznali, że zawartość była całkiem udana. Tym razem swoją świąteczną paczką podzielił się w sieci pracownik sieci Kaufland.

Pracownik Kauflandu pokazał zawartość paczki świątecznej. Nie był zachwycony

Coraz więcej osób dostaje specjalne paczki świąteczne od swoich pracodawców. Osoby, które pracują w znanych sieciówkach, bez wahania dzielą się zawartością w mediach społecznościowych. Tym razem internauci mogli przyjrzeć się prezentowi od Kauflandu. Internauta o pseudonimie @krzysiek..tata nie krył zawodu. Na TikToku znalazło się krótkie nagranie. W paczce znalazły się: niespersonalizowany list, słodycze, batoniki, żelki, kawa, herbata, czekoladki i termos. Nie był zachwycony, podkreślając, że pracownicy innych sklepów mogli liczyć na coś lepszego. - Szału nie ma - podkreślił. Dodał, że chce mu się śmiać, gdy patrzy na zawartość. Zgadzacie się?

Co dostali na święta pracownicy innych sklepów? Pokazali podarunki w sieci

W paczce dla pracowników Action sytuacja wyglądała znacznie lepiej. Wewnątrz pojawiło się mnóstwo słodkich produktów, jak np. cukierki, gorąca czekolada, ciastka, jak i słonych, np. różnego rodzaju sosy i chrupki. Pracownica, która pokazała w sieci zawartość, dostała też czapkę zimową i koc. Otrzymała także deskę do krojenia, przybory do łazienki i świeczkę. Pracownica Biedronki też pokazała zawartość swojej paczki. Dostała między innymi dużo przypraw, np. do piernika, ciasteczek korzennych, barszczu, ryb, bigosu, rosołu i wiele innych. Do tego dołączono goździki, dwa opakowania cynamonu, imbir i kilka podobnych produktów. Nie można pominąć również jednego z głównych elementów, czyli patelni. Kto miał najlepiej? ZOBACZ TEŻ: Pracownik Rossmanna pokazał zawartość świątecznej paczki. Jedno natychmiast rzuca się w oczy