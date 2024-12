8 lutego 2023 roku media obiegła wiadomość o śmierci Mateusza Murańskiego. Informacja o jego odejściu była dla wszystkich szokiem. Przypomnijmy, że freak fighter miał 29 lat. Celebryta został znaleziony martwy w mieszkaniu przez swojego ojca Jacka Murańskiego. Mateusz miał wiele planów na przyszłość w tym m.in. ślub z ukochaną Karoliną Wolską. Śmierć celebryty jest dla niej ciosem i nie może się z tym pogodzić. Wolska właśnie wspomniała swojego tragicznie zmarłego partnera. Jest ku temu wyjątkowa okazja.

Narzeczona Mateusza Murańskiego przypomniała o jego urodzinach. "Nie umiera ten, kto twa w pamięci żywych"

Karolina Wolska co jakiś czas w mediach społecznościowych wspomina ukochanego. Za chwilę mija już jego druga rocznica śmierci. Tymczasem Wolska przypomniała, że Murański 10 grudnia obchodziłby urodziny. Gdyby żył, skończyłby 30 lat i z pewnością z wielką pompą świętowałby przejście w kolejną dekadę życia. Ukochana celebryty zwróciła się do niego we wzruszających słowach.

Dzisiaj kończyłbyś 30 lat... Mati, serce moje... Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych. W szczęśliwym życiu pewnie ten dzień zacząłby się od kawy i śniadania do łóżka, jednak los chciał inaczej. Do tej pory nie rozumiem i pewnie nigdy nie zrozumiem. Dlaczego? To pytanie jest ze mną codziennie

Codziennie wstaję i mówię sobie, chociaż wiem, jak to okrutnie brzmi, ale nie dla mnie. To jeden dzień krócej do spotkania z Tobą. Nieważne, ile minie czasu. Rok, dwa, trzy... gdy odchodzi ktoś tak bliski sercu, tracisz cząstkę siebie na zawsze... - napisała na Instagramie.

Mateusz Murański nadal nie jest pochowany? Rodzice celebryty milczą w tej sprawie

Jeszcze we wrześniu media informowały, że Mateusz Murański nie doczekał się pochówku. Żadna informacja o pogrzebie celebryty nie trafiła do opinii publicznej. Rodzice Murańskiego nie chcą tłumaczyć swojej decyzji, ale te informacje wywołują sporo kontrowersji. Jakiś czas temu ten temat poruszyła publicznie nawet Karolina Wolska. "Szkoda, że wy jako rodzice tak bardzo pogubiliście się i chęć zarobienia pieniędzy tak bardzo was zgubiła. Bardzo mi przykro. Najważniejsze... Pożegnajcie Mata... Nie wiem, jak możecie spać, żyć z myślą, że wasze własne dziecko nie jest pochowane... Mat, kocham cię i nic, ani nikt tego nie zmieni. Na zawsze" - zwróciła się do rodziców zmarłego celebryty.