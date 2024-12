Darek Stolarz odpalił petardę! Internauci nie dowierzają!

Darek Stolarz przez lata współpracował ze stacją TVN i pojawiał się w różnych programach takich jak "Domowe rewolucje" oraz "Metamorfozy Doroty Szelągowskiej". Darek Wardziak, bo właśnie tak brzmi jego pełne nazwisko, był także aktywny w mediach społecznościowych, gdzie chętnie dzielił się swoimi projektami. Jak się okazuje, ekspert podjął ważną życiową decyzję i przechodzi do Polsatu, gdzie dołączy do ekipy programu "Nasz nowy dom". "Czeka go wielki transfer do Polsatu, gdzie będzie mógł realizować najciekawsze i najbardziej śmiałe projekty. W nowym, wiosennym sezonie zobaczymy go w hitowym programie Polsatu "Nasz nowy dom", w którym wspólnie z ekipą będzie realizował swoje najnowsze pomysły i przyczyniał się do pomocy rodzinom najbardziej potrzebującym pomocy" - czytamy w materiałach prasowych stacji. Jak się okazuje, to nie wszystko.

Darek Stolarz właśnie potwierdził swój transfer. Dostanie własny program

Wiadomość o przejściu Darka Stolarza do Polsatu bardzo zaskoczyła widzów. Wardziak nie tylko był ważną postacią w "Totalnych Remontach Szelągowskiej", ale prywatnie przyjaźnił się także się z prowadzącą. Jak się okazuje, propozycja konkurencji była wyjątkowo kusząca. Darek Stolarz właśnie potwierdził wieści o swoim transferze, ale na tym nie koniec. Poinformował, że nie tylko będzie wraz z ekipą formatu "Nasz nowy dom" realizował swoje pomysły, ale dostanie także własny program.

Kochani mam dla was newsa! Zbliża się nowy rok, a wraz z nim nowe możliwości i nowe rzeczy u mnie! Być może już widzieliście, że media obiegła informacja, że dołączyłem do Polsatu. Będziecie mogli zobaczyć mnie w programie "Nasz nowy dom", ale to nie wszystko! Już niedługo ruszam również z moim autorskim programem! Wyczekujcie!

- zapowiedział podekscytowany.

Darek Stolarz zaskoczył fanów. "Panie Darku... to żart?!"

Na nagraniu opublikowanym na Instagramie Darek Stolarz wyjawił, na czym będzie opierać się jego nowy program. "Mój nowy autorski program, w którym będę starał się was rozbawić, ale też pokazać kilka fajnych tipów jak samodzielnie wyremontować pomieszczenie i zrobić unikatowe meble. Do zobaczenia w Polsacie" - podsumował. W komentarzach pojawiły się bardzo mieszanie opinie. Część widzów nie kryła podekscytowania. Pojawiło się także kilka głosów zaskoczenia. "Super już się doczekać nie mogę", "Ciekawe. Lubię takie programy, a jeszcze do tego z humorem", "A co z 'Totalnymi remontami?", "Panie Darku... to żart?" - czytamy w komentarzach.