Niedawno w sieci pojawiła się niezwykle smutna informacja - nie żyje Ryszard Poznakowski. Mężczyzna dał się poznać jako utalentowany muzyk, kompozytor oraz aranżer. Artysta występował w zespołach Trubadurzy, Czerwono-Czarni oraz Poznakowski Band. Był znany z takich hitów, jak "Znamy się tylko z widzenia" i "Bądź dziewczyną moich marzeń". Ryszard Poznakowski odszedł w wieku 78 lat. 11 grudnia odbyła się msza pożegnalna w jego intencji.

Msza pożegnalna Ryszarda Poznakowskiego. Tłumy gwiazd po raz ostatni pożegnały artystę

"Fakt" podał informację, że pogrzeb Ryszarda Poznakowskiego odbędzie się 13 grudnia w Szelkowie. Dwa dni wcześniej w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym w Warszawie miała miejsce msza pożegnalna w intencji artysty. W uroczystości uczestniczyło mnóstwo znanych gwiazd. Pojawili się między innymi: Olga Lipińska, Jacek Cygan, Irena Santor, Wanda Kwietniewska, Maria Szabłowska i Anna Jurksztowicz. Jacek Cygan zabrał głos na mównicy. - Szanowna żono i córko Karolino, przyjaciele, patrzę na was i wiem, że wiecie więcej o Ryszardzie niż ja. Jaki jest sens mówić o Ryszardzie, gdybyśmy nie wiedzieli, że on tu jest. Przypomniał mi się wiersz Herberta. "To jest właśnie koniec, ręce leżą osobno, szpada leży osobno, osobno głowa i nogi rycerza w miękkich pantoflach". Wtedy mnie olśniło: byłeś rycerzem, zawsze rwałeś się do walki jak Don Kichot - mówił o zmarłym Ryszardzie Poznakowskim.

Ryszard Poznakowski został pożegnany przez bliskich. "Zostawił piękną muzykę"

O śmierci Ryszarda Poznakowskiego poinformował Piotr Iwicki z zarządu SAWP. Pożegnał go we wzruszających słowach w mediach społecznościowych. "Ikona polskiej muzyki rozrywkowej, mój znakomity kolega z zarządu SAWP, jego szef. Wielki znawca i praktyk prawa autorskiego oraz praw pokrewnych. A tak najzwyczajniej, piękny, mądry człowiek. Kolega. Rysiu, tego się nie robi kotu" - napisał w sieci. Ponadto swoje pożegnanie w internecie zamieściło wielu artystów. Specjalny post pojawił się na profilu zespołu Budka Suflera na Facebooku. "Minionej nocy, po nierównej walce człowieka z chorobą odszedł Ryszard Poznakowski. (...) 15 czerwca bieżącego roku gościliśmy go na naszym lubelskim koncercie "Czarodzieje i hipisi". Graliśmy razem, nie wiedząc, że to ostatni występ Rysia. Zostawił nam piękną muzykę. Spoczywaj w spokoju, Ryśku" - czytamy w sieci.