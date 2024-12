Co roku, tuż po finale "Tańca z gwiazdami" wśród fanów formatu toczy się żywiołowa dyskusja nad tym, kto powinien wystąpić w kolejnej edycji. Jedną z najbardziej pożądanych gwiazd formatu od lat jest Doda, która jednak twardo trzyma się swojego stanowiska i nie ma zamiaru dać się namówić na udział w programie. Już teraz chodzą pogłoski, że do tanecznego show wkrótce dołączy ktoś z byłej ekipy "Dzień dobry TVN". Być może chodzi o Małgorzatę Rozenek-Majdan? Gwiazda ma jasne stanowisko w tej sprawie.

Małgorzata Rozenek-Majdan wystąpi w "Tańcu z gwiazdami"? Nie mówi "nie". Ma jednak jeden kluczowy warunek

Okazuje, że zespół gwiazd w nadchodzącej edycji "TzG" już wkrótce może zasilić była prowadząca "Dzień dobry TVN", o czym powiadomiła Małgorzata Rozenek-Majdan w rozmowie z portalem "Świat Gwiazd", dodając jednocześnie, że nie będzie to ona. - Zdecydowanie bez mojego udziału, ale z prawdopodobnym udziałem jednej z naszych redakcyjnych koleżanek - powiedziała, a następnie zdradziła powód, dla którego nie zobaczymy jej na parkiecie. - Stacja, która produkuje "Taniec z Gwiazdami" to nie jest moja stacja. (...) Gdyby "TzG" był w stacji TVN, to byłabym pierwsza, która zapukałaby do gabinetu dyrektor programowej i powiedziała: bierz mnie i nawet nie musisz mi płacić tych wielkich pieniędzy - wyjaśniła. Według Pudelka, wysoce prawdopodobne jest to, że już wkrótce poznamy umiejętności taneczne Małgorzaty Ohme, która aktualnie współpracuje z programem śniadaniowym "Halo tu Polsat".

Rozenek-Majdan nie ukrywa, że o mały włos, a w przeszłości wkroczyłaby na parkiet "Tańca z gwiazdami". - Raz było naprawdę blisko. Na tyle blisko, że miałam już wynegocjowane wszystkie warunki i nawet wynegocjowanego partnera tanecznego. (...) Nie ukrywam, że jestem fanką tego programu. Ja kocham taniec, kocham to wszystko, co wokół tańca się dzieje, ten cały blichtr - przyznała.

"Taniec z gwiazdami". Kto wystąpi w nowej edycji? Krążą plotki, że...

Producenci "Tańca z gwiazdami" póki co trzymają telewidzów w napięciu i nie zdradzają pełnej listy nazwisk nowych uczestników programu. Na ten moment wiadomo, że na parkiecie zobaczymy m.in. wokalistkę Blankę. Jak ustalił "SuperExpress", kontrakt na udział w programie podpisała także Magdalena Narożna z zespołu discopolowego Piękni i Młodzi. Na ten moment nie można natomiast potwierdzić plotek o rzekomym udziale Sebastiana Fabijańskiego i Magdaleny Mołek w popularnym show.