Sylwia Peretti w 2023 roku przeżyła ogromną tragedię. Jej syn zginął w wypadku samochodowym w Krakowie. Od tego czasu gwiazda "Królowych życia" ogarniczyła swoją aktywność w mediach społecznościowych. W mikołajki na jej profilu pojawił się jednak wymowny post. W 2019 roku Peretti wraz z synem założyła "Paczkę Peretki". W ten sposób pomagała potrzebującym dzieciom i seniorom. Tradycję świąteczną kultywuje do dziś. Opublikowała wzruszający filmik, który przedstawiał dzieci, które w tym roku odwiedziła wraz z "Paczką Peretki".

Sylwia Peretti udostępniła wzruszające nagranie. Internauci nie mogli powstrzymać łez

Sylwia Peretti opublikowała wzruszający materiał. Zaprezentowała nagranie, na którym "Święty Mikołaj" wręczał najmłodszym paczki z prezentami. Kobieta podkreśliła, że filmik nie jest w stanie oddać emocji, które w tamtym momencie wszystkim towarzyszyły. Sylwia Peretti nawiązała również do swojego zmarłego syna. "Mam nadzieję, że chociaż w jakimś stopniu będziecie sobie w stanie wyobrazić emocje, które były tam ze mną, bo radości dzieci nie jestem w stanie ująć słowami. Dotrzymałam też słowa mojemu 'Mikołajowi' - uśmiechałam się, a z każdym uśmiechem czułam w sercu jego radość i słowa: 'Mamuśka dajesz radę, jestem tutaj z tobą!'" - napisała Peretti w sieci. Dodała także, że to koniec na ten rok. "Dziś wyruszam do kolejnych domów. Z 724 prezentów, pozostało do rozwiezienia około 300, więc z górki" - wyznała. Wspieracie akcje charytatywne?

Sylwia Peretti poruszyła fanów. Tak komentowali udostępniony filmik

Poruszający filmik z dziećmi niezwykle wzruszył internautów. Materiał, który udostępniła Peretti, został zasypany pozytywnymi komentarzami. Internauci byli pod wrażeniem działalności charytatywnej celebrytki. "Boże jak te dzieci się cieszą z każdej drobnej rzeczy. Takie to piękne, co robicie", "Popłakałam się, to co pani robi, jest cudowne, ma pani wielkie serce. A radość dzieci na spodnie czy buty nie do opisania. Pozdrawiam i dużo siły pani życzę", "Serce pęka" - czytamy. Nie zabrakło komentarzy znanych gwiazd. "Jesteś cudem Sylwia. Niech twój anioł cię prowadzi. Przytulam cię z całych sił" - napisała Ewa Chodakowska pod postem. ZOBACZ TEŻ: Tak zmienił się grób syna Sylwii Peretti. Celebrytka zamieściła na nim znicz ze specjalnym podpisem