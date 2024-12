Najpierw miliarder pozbawił swoich synów Tobiasa Solorza i Piotra Żaka miejsc w zarządach i radach nadzorczych spółek. Teraz wpłynął pozew do sądu w Poznaniu. Stosowane dokumenty zostały złożone przez prawników mężczyzny. Ta sytuacja to efekt konfliktu między przedsiębiorcą i jego obecną żoną, a trójką dzieci z poprzednich małżeństw.

REKLAMA

Zobacz wideo Sikora wolał być w "PnŚ" niż w "halo tu polsat"? Jedno jest pewne

Syn Zygmunta Solorza idzie do sądu. Nie zgadza się z dymisją

Piotr Żak nie zgadza się z odwołaniem jego i jego brata ze spółki nadzorczej spółki ZE PAK, co nastąpiło na początku października. Przedstawiciele syna Zygmunta Solorza złożyli pozew, który odnosi się do trzech uchwał zgromadzenia akcjonariuszy z 7 października 2024 roku: Uchwała nr 3 NWZ w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej, Uchwała nr 5 NWZ w sprawie odwołania Pana Tobiasa Solorza z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki, Uchwała nr 6 NWZ w sprawie odwołania Pana Piotra Żaka z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki. W pozwie wnosi się o ustalenie nieistnienia, stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwał, bez wniosku o zabezpieczenie.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ: Solorz odwołał dzieci ze spółek. Tak teraz radzi sobie jego starszy syn. Nieźle się urządził

Sukcesja po polsku. Dzieci Solorza mają wątpliwości w kwestii relacji ojca z obecną żoną

Dodajmy, że konflikt w rodzinie Solorza już został nazwany "sukcesją po polsku". Dzieci Zygmunta Solorza zabrały głos w tej sprawie pod koniec września, o czym informowała "Gazeta Wyborcza". Tobias Solorz, Piotr Żak i Aleksandra Żak mieli wątpliwości co do natury relacji ojca z jego obecną żoną. Nie znali też miejsca jego pobytu. W odpowiedzi Solorz postanowił usunąć trójkę swoich dzieci z rad nadzorczych spółek. Podczas wideokonferencji biznesmenowi towarzyszył prawnik Marcin Olechowski. Komentatorzy szybko zauważyli, że miliarder korzystał z zapisanych notatek i miał wyraźne problemy z mową. To wznieciło dodatkowe plotki w głośnej sprawie. Przypomnijmy, że czwartą żoną założyciela Grupy Polsat Plus jest Justyna Kulka. Para pobrała się w marcu 2024 roku.