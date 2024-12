Nigdy nie wiadomo, w co się ubierze. Figura nie ukrywała poruszenia tym, co zobaczyła

Katarzyna Figura to niewątpliwie jedna z najpopularniejszych polskich aktorek. Niejednokrotnie pojawiała się na pierwszych stronach gazet, a przed laty regularnie rozpisywały się o niej wszystkie media. Dziś aktorka unika aż tak dużego rozgłosu i, jak sama przyznaje, stroni od ścianek i eventów. Dla jednego z polskich projektantów robi jednak wyjątek. Katarzyna Figura w rozmowie z nami opowiedziała o relacji z Mariuszem Przybylskim.

REKLAMA

Zobacz wideo Opowiedziała o relacji z projektantem

Katarzyna Figura inspiruje się projektami Mariusza Przybylskiego

Z Katarzyną Figurą mieliśmy okazję porozmawiać podczas najnowszego pokazu Mariusza Przybylskiego, który miał miejsce 4 grudnia. W rozmowie z nami aktorka wyznała, że jest niezwykle poruszona projektami, które widziała na wybiegu. - Te ubrania są takie, że ja bym każdą rzecz chciała założyć. (...) Możemy to założyć codziennie, na specjalną okazję. Kreacje Mariusza Przybylskiego sprawiają, że czujemy się w swojej najlepszej wersji - powiedziała aktorka. Dodała także, że zachwyca ją, co projektant odnajduje w modzie. - To jest coś niezwykłego, aby znaleźć zabawę, radość. Są piękne rzeczy, które sięgają z różnych kultur, podróży, obserwacji - zaznaczyła.

ZOBACZ TEŻ: Tłum gwiazd na pokazie Przybylskiego. Hajduk cała w koronkach, patrzymy na buty Dębskiej

Katarzyna Figura od lat współpracuje z projektantem

Katarzyna Figura w rozmowie z nami podkreśliła, że od wielu lat unika pojawiania się na ściankach. Pokazy Mariusza Przybylskiego są jednak wyjątkiem od tej reguły. Aktorka wyznała, że ich znajomość sięga wielu lat wstecz, gdy zaczęli ze sobą współpracować. - Nasze pierwsze spotkanie było w 2007 roku, gdy z Mariuszem zrobiłam film, ubrał mnie do postaci diwy operowej - opowiedziała Figura. Był to film krótkometrażowy "Aria Diva" w reżyserii Agnieszki Smoczyńskiej. - Jak tylko mamy czas, to Mariusz kreuje dla mnie stroje - dodała, zaznaczając, że obecnie pracują nad kolejnym wspólnym projektem. Katarzyna Figura w rozmowie z nami wyjawiła również, że na to, jak kreuje własny styl, ogromny wpływ miał film Roberta Altmana "Prêt-à-Porter" z 1994 roku, w którym zagrała. - Dzieje się w świecie mody w Paryżu (...). Stąd od tych trzydziestu lat wynikają moje inspiracje - zaznaczyła.