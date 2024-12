Katarzyna Cichopek ma za sobą głośne rozstanie z Marcinem Hakielem. Szczęście odnalazła u boku Macieja Kurzajewskiego, z którym pracuje w śniadaniówce "halo tu polsat". Zakochani od czasu do czasu publikują w mediach społecznościowych relacje z życia prywatnego. Nie tak dawno chwalili się namiętną choreografią, którą ćwiczyli w domowym zaciszu, a teraz poszli o krok dalej. Pokazali, jak wygląda ich wymarzone gniazdko.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski pokazali dom. W komentarzach zachwyty

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski ogłosili w mediach, że wkrótce skończą remont domu. "Nasz wymarzony dom. Nareszcie" - czytamy. Prowadzący "halo tu polsat" pochwalili się kadrem z nowego gniazdka. Trzeba przyznać, że wnętrze posiadłości Kurzopków prezentuje się dość okazale. Dominują w nim jasne barwy. Na ten moment w pomieszczeniu (prawdopodobnie to salon) znajdują się: okna z widokiem na ogród, a także spory kominek, który sprawił, że pokój wygląda przytulnie. Prace remontowe jeszcze przed nimi. Opublikowany przez Cichopek i Kurzajewskiego kadr znajdziecie w galerii zdjęć. Być może podzielicie zdanie internautów, którzy zachwyceni ruszyli z komentarzami pod publikacją. "Gratulacje. Wypełnijcie ten dom miłością i spokojem", "Cudownych chwil w pięknym miejscu", "Szczęścia", "Cudowny kominek", "Marzę o takim salonie", "Niech wam się wiedzie w tym wspaniałym domu" - czytamy.

Wróżka przepowiedziała to Katarzynie Cichopek. Maciej Kurzajewski wtrącił się do rozmowy

Jakiś czas temu Katarzyna Cichopek porozmawiała z wróżką w programie "halo tu polsat". Prezenterka usłyszała przepowiednię, która teraz powoli się spełnia. - Zmienię lokalizację, cokolwiek to znaczy - wyjawiła na wizji Katarzyna Cichopek. Maciej Kurzajewski natychmiast ruszył z komentarzem do tych słów. - No ja mam nadzieję, że też zmienię lokalizację w tej sytuacji - odparł. Wygląda na to, że wróżka się nie myliła. ZOBACZ TEŻ: Katarzyna Cichopek oficjalnie ogłosiła to na wizji. Wielki przełom w jej relacji z Kurzajewskim