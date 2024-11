Bezzębuszka wróży przyszłość Schreiber i Czarneckiego. Czarno to widzi

Wróżka Bezzbębuszka ostatnio ma z nami pełne ręce roboty. Wywróżyła już Plotkowi m.in. zwycięstwo prezydenta Trumpa w wyborach prezydenckich w USA i wygraną Rafała Trzaskowskiego w prawyborach w Koalicji Obywatleskiej. Tym razem postanowiła wziąć pod lupę Mariannę Schreiber i Przemysława Czarneckiego. Celebrytka i polityk byli ostatnio widziani, jak wymieniali czułości w jednym z warszawskich dyskontów, co tylko rozbudziło wyobraźnię internautów. Czy jednak ta relacja ma jakieś szanse na przyszłość? Bezzębuszka postawiła karty.

Bezzębuszka wzięła pod lupę relację Schreiber i Czarneckiego. Będzie coś z tego?

Instagramowa tarocistka i ezoteryczka wyjawiła nam, jak według kart wygląda kontakt między celebrytką i politykiem. Wspomniała o kłótniach. - Czy coś ich łączy romantycznie? No łączy, bo mamy tą Dziesiątkę Kielichów, która wskazuje harmonijny związek na zewnątrz. Czyli spijanie sobie z dzióbków. Być może, z jakiegoś powodu, dla mediów starają się przetrwać? Żeby komuś pokazać, że są ze sobą szczęśliwi. Jednak wewnątrz to wygląda tak, jakby oni się dosyć mocno ze sobą kłócili. Jedno musiałoby długo odpoczywać od drugiego, pod wpływem jakiś konfliktów między nimi. Ta Czwórka Mieczy wskazuje na to, że oni sobie robią przerwy w tym spotykaniu się. - stwierdziła Wróżka Bezzębuszka w rozmowie z Plotkiem.

Bezzębuszka bezlitosna dla Marianny i Przemysława: Ślubu raczej z tego nie będzie

Czy to oznacza, że dla Schreiber i Czarneckiego nie ma żadnej nadziei? Wróżka Bezzębuszka widzi przeszłość pary raczej w ciemnych barwach. - Odwrócony Król Mieczy pokazuje, że Przemysław Czarnecki nie do końca jest z Marianną szczery. Ukrywa przed nią jakieś fakty. Nie potrafią się ze sobą komunikować. W związku z tym, jak te uczucia się skończą, się wypalą, to oni się po prostu rozstaną. Jeśli chodzi o takie komunikacyjno-intelektualne połączenie, to oni się tam bardzo mocno kłócą. Być może jedno jest zmęczone drugim, może oboje są sobą zmęczeni. Relacja wygląda na bardziej życzeniową aniżeli zdrowy, partnerski związek optujący za takim długotrwałym rozwojem. Same miecze i kielichy to są dosyć szybkie karty, więc ja obstawiam, że to potrwa parę miesięcy. Być może rozstaną się z jakimś wielkim skandalem. Ślubu raczej z tego nie będzie - stwierdziła gorzko Wróżka Bezzębuszka.