Niedawno Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało podstawę programową nowego przedmiotu – edukacji zdrowotnej. Ma on zastąpić dotychczasowe wychowanie do życia w rodzinie. Przedmiot ma objąć różne obszary, m.in. zdrowie psychiczne i życie seksualne. Nie wszyscy popierają ten pomysł. Do grona przeciwników należy m.in. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

KRRiT opublikowała oświadczenie. Padły słowa do Barbary Nowackiej

Na profilu KRRiT pojawiło się oświadczenie dotyczące nowego przedmiotu. Zwrócono się do Barbary Nowackiej. "KRRiT wzywa Ministerkę Edukacji Barbarę Nowacką do wycofania się z Rozporządzenia w zakresie podstawy programowej dotyczącej edukacji zdrowotnej, odnoszącej się do dojrzewania oraz zdrowia seksualnego dzieci i młodzieży, a także przyjęcia przepisów prawa, które będą koherentne z obowiązującymi standardami ochrony małoletnich" - czytamy. Wspomniano o założeniach edukacji zdrowotnej. "Dzieci z klas IV-VI, a więc w przedziale wiekowym 9-12 lat, mogą być zapoznawane z takimi zagadnieniami, jak m.in. (...) pojęcie zdrowia seksualnego" - czytamy. Zdaniem KRRiT ta sytuacja jest nie do przyjęcia. "W związku z tak ujętymi wymaganiami podstawy programowej nowego przedmiotu należy stwierdzić, że stoją one w sprzeczności z zasadami ochrony małoletnich obowiązującymi w mediach, a ich realizacja w programie szkoły podstawowej może w niedalekiej przyszłości doprowadzić do załamania systemu ochrony małoletnich obowiązującego w telewizji i internecie" - czytamy.

KRRiT wspomina o "stopniowej erozji". Padły słowa o Konstytucji RP

W dalszej części oświadczenia KRRiT napisano o możliwych skutkach proponowanych zmian. "Skutkiem tego oczywistego niedopasowania regulacji prawa medialnego i szkolnych wymagań będzie stopniowa erozja systemu ochrony małoletnich we wszystkich jego obszarach: telewizyjnym i internetowym" - czytamy. Wspomniano także o artykule z Konstytucji RP. "Wobec tego zagrożenia KRRiT przypomina, że w polskim systemie prawnym zasada dobra dziecka została wyrażona w art. 72 ust. 1 Konstytucji RP, zgodnie z którym Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka, a każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją" - skwitowano.