Żaklina Ta Dinh dała się poznać większość dzięki udziałowi w programie "Top Model" - wystąpiła w siódmej edycji show. Później prężnie rozwijała swój profil w mediach społecznościowych, więc obecnie może liczyć na spore zainteresowanie i wierne grono obserwatorów. Celebrytka pochwaliła się zdjęciami z wyjątkowego dnia, swojego ślubu. Uwagę przykuła jej wyjątkowa kreacja.

Uczestniczka "Top Model" wzięła ślub. Ceremonia odbyła się w Wietnamie

Żaklina Ta Dinh w 2021 roku powiedziała "tak" ukochanemu, Dominikowi. W tym samym roku para doczekała się córki, Liyi. Celebrytka zdecydowała się na ślub ze swoim ukochanym w Wietnamie, w rodzinnych stronach taty. Już na pierwszy rzut oka można było dostrzec, że ceremonia znacząco różni się od polskich zwyczajów. Uczestniczka "Top Model" zachwyciła przede wszystkim czerwoną tuniką z długim rękawem oraz szerokimi spodniami. To ao dai - tradycyjny, wietnamski strój. Na głowie celebrytki nie zabrakło kolejnego, zwyczajowego elementu - khan dong. Partner influencerki również pojawił się w tradycyjnym, wietnamskim stroju. Małżeństwo zostało zawarte na terenie 5-gwiazdkowego hotelu Legacy Yen Tu - MGallery. Wszystko w otoczeniu przyrody. Wśród gości mogliśmy dostrzec m.in. Michała Piróga oraz Dominika Rupińskiego i Agnieszkę Grzelak.

Jak Żaklina Ta Dinh poznała swojego męża?

Mimo że w "Top Model" nie zaszła daleko, to Żaklina zrobiła sporą karierę w sieci. Wielu więc interesuje się jej życiem prywatnym. Podczas serii "pytania i odpowiedzi" celebrytka postanowiła wyjawić, jak poznała swojego ukochanego. Okazuje się, że znają się ze szkoły średniej i tam połączyło ich uczucie. Potem ich drogi się rozeszły, by po latach ponownie się spotkać. "Przez te kilka lat każde z nas wiodło swoje życie, ale to nie stanęło nam na przeszkodzie kiedy spotkaliśmy się po latach i okazało się, że dawne uczucia nigdy nie wygasły. Dziś mam przy sobie najlepszego przyjaciela, który na dodatek jest teraz moim narzeczonym" - napisała na InstaStories.