Ewelina Kubiak znana jest pod pseudonimem Ewel0na. Szybko zyskała popularność w mediach, a wszystko za sprawą programu "Warsaw Shore", gdzie pokazała swoją imprezową stronę. Mimo że zadebiutowała w show ponad dekadę temu, nadal wzbudza spore zainteresowanie w sieci. Niemałe emocje wzbudziła informacja o zakupieniu przez celebrytkę małp. Okazuje się, że jedno ze zwierząt sprawiło niemałe problemy.

Ewel0na miała problem z małpą. Doszło do drastycznych scen

Przez długi czas największe emocje wśród obserwatorów Kubiak wzbudzała jej metamorfoza. Celebrytka nie stroni bowiem od skalpela i chętnie sięga po zabiegi medycyny estetycznej. Uwagę od operacji odwróciła jednak decyzja Ewel0ny o zakupie małp. W komentarzach pojawiało się wiele głosów, że zwierzęta powinny żyć na wolności. Gwiazda nie zwracała jednak na słowa fanów i nie zdecydowała się na oddanie małp. Teraz ma poważne kłopoty. Jak wyjawiła na Instagramie influencerka, jedna z małp stała się agresywna. Pogryzła drugą, która musiała przejść pilny zabieg.

Misiu jest po zabiegu... Był zszywany, bo Molly go pogryzła bardzo dotkliwie. Przestali się dogadywać

- napisała na Instagramie. "Miałam zrobić fajny makijaż halloweenowy, miałam dwa fajne pomysły i nic. Nie jestem w stanie. Dopiero wróciliśmy do domu. Najważniejsze, że są odseparowane. Niech mój maluszek się regeneruje" - wyjawiła. Już wiadomo, że małpa powoli wraca do zdrowia.

Małpa była już od jakiegoś czasu agresywna

Jak się okazuje, małpa od jakiegoś czasu przejawiała już agresywne zachowania. Ewel0na twierdzi, że zajmie się sprawą. Jeśli jednak się nie uda, a olejki uspokajające nie pomogą, będzie zmuszona, by oddać zwierzę. "Przeżyłam szok. Przez ostatnie dni przestały mi się małpy dogadywać. Nie wiem, co jest tego powodem. Molly zaczęła go gryźć, on się nawet nie bronił. Będziemy próbować uspokoić samicę olejkami CBD, ale jeśli to się nie uda, będziemy musieli znaleźć jej nowy dom, bo nie wyobrażam sobie, żeby go zagryzła" - podkreślała. Wyjawiła także, że małpa zaatakowała także ją. - Mnie też zaczęła atakować. To są mega głębokie rany - mówiła.