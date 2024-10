Opozda pokazała salon. Spójrzcie, co znalazło się w kącie

Joanna Opozda jakiś czas temu wydała wszystkie oszczędności (a przynajmniej tak mówiła), by zakupić nową nieruchomość. Tam zamieszka wraz z synem Vincentem. Aktorka już w 2023 roku chwaliła się postępami w remoncie. Mimo że nowe gniazdko jest już wyremontowane, gwiazda co i rusz chwali się zmianami w wystroju wnętrz.

Joanna Opozda pochwaliła się salonem. Jest niesamowicie przytulny

Ostatnio Joanna Opozda pokazała w mediach społecznościowych kadr z salonu. Z pewnością niejeden fan piał z zachwytu. Pomieszczenie jest niezwykle przytulne. Choć urządzone w jasnych kolorach, nie panuje w nim tak surowy wystrój jak w łazience. Szara (i wyglądająca na szalenie miękką i wygodną) kanapa doskonale współgra z małym białym dywanikiem, okrągłym stolikiem kawowym pod kolor i komodą, na której znajduje się sporych rozmiarów telewizor. W pokoju nie zabrakło roślin, które nadają mu "życia". W kącie stanęła największa ozdoba - kominek w starym stylu. W takim miejscu aż przyjemnie spędzać długie, jesienne wieczory z herbatą i książką.

Joanna Opozda pochwaliła się łazienką. Trochę surowo

Tak jak już wcześniej wspomnieliśmy, Joanna Opozda jakiś czas temu pokazała swoją łazienkę. I o ile pomieszczenie jest bardzo stylowe i glamour, to brakuje w nim "życia" i wygląda, jakby było urządzone kropka w kropkę jak z katalogu. Wszędzie znajdują się marmury - zarówno na podłodze, jak i na ścianach, a wszystko jest w odcieniach bieli i szarości ze złotymi elementami. Furorę z pewnością robi ogromna, wolnostojąca wanna oraz modna umywalka. W łazience aktorki jest mnóstwo szaf, które są wykonane w beżowym odcieniu. Te z pewnością pomieszczą mnóstwo kosmetyków do makijażu i pielęgnacji. W końcu aktorka jest żywym przykładem na to, że zawsze prezentuje się nienagannie. Taki wystrój może mieć jednak swoje plusy. Joanna Opozda często też reklamuje różne produkty w mediach społecznościowych, a wnętrze w takim stylu może być doskonałym tłem. Aktorka z pewnością zatroszczyła się o doskonałe światło, co tylko pomoże jej w zarabianiu w ten sposób.