Na 21 października zaplanowano już 27. rozdanie Telekamer "Tele Tygodnia". Choć w tym roku wydarzenie nie jest już transmitowane w telewizji ani nawet w internecie, nadal cieszy się sporym zainteresowaniem. Tegoroczna gala przyciągnęła ponownie ogromną liczbę polskich gwiazd. Poprosiliśmy stylistę Michała Musiała o ocenę ich stylizacji.

Telekamery 2024. Oto najlepiej ubrana gwiazda

Nasz ekspert nie miał wątpliwości. Jego zdaniem na tegorocznej gali najlepiej wypadła Paulina Chylewska. Co powiedział nam o jej stroju? - Paulina Chylewska postawiła na ponadczasowe połączenie czerni z bielą i trzeba przyznać, że wyszła na tym doskonale. Krótka, geometryczna marynarka w zestawieniu z szerokimi spodniami prezentowała się bardzo stylowo - skomentował. Michał Musiał zwrócił także uwagę na dodatki, a raczej - ich brak. - Całość dopełniła prosta, nowoczesna fryzura. Chylewska zrezygnowała z biżuterii i wyszła na tym doskonale. Teraz tak właśnie się nosimy - podsumował.

Telekamery 2024. Nie wszystkie stylizacje należały do udanych

Zdaniem Michała Musiała nie wszystkie gwiazdy tego wieczoru mogą mówić o sukcesie, jeśli chodzi o wybór stylizacji. Wśród tych mniej trafionych modowy ekspert wskazał Katarzynę Skrzynecką. Co nie zagrało w jej stroju? - Katarzyna Skrzynecka pokazała się w czarnej, cekinowej sukience. Sam zamysł nie był zły, lecz całość dobiły dodatki - powłóczysty, przeźroczysty rękaw i zupełnie nie pasujące do całości buty na obcasie - stwierdził. Ekspertowi nie przypadły do gustu także dodatki aktorki. - Złe było także uczesanie i długie kolczyki. Zdecydowanie lepiej sprawdziłaby się tu prostota i w tym przypadku doskonale obroniłby się minimalizm. Wszystkiego jest tu po prostu za dużo, co daje dość tandetny efekt - powiedział w rozmowie z Plotkiem.

Telekamery 2024. Kto jeszcze pojawił się na gali?

Na tegorocznym rozdaniu Telekamer pojawiła się plejada gwiazd. Oprócz Chylewskiej i Skrzyneckiej obecni byli także m.in. Vanessa Aleksander, Natasza Urbańska, Alżbeta Lenska, Rafał Cieszyński, Robert Janowski, Aleksandra Szwed, Halina Frąckowiak czy Piotr Stramowski. Zdjęcia z gali znajdziesz w galerii na górze strony.