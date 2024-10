Historia o Megakocie wstrząsnęła światem mediów. Celebryta, który dał się poznać dzięki programowi "Królowe życia", ma mieć szokującą przeszłość, którą opisali dziennikarze portalu Goniec.pl. W ostatniej części poznajemy wstrząsającą historię jego byłej partnerki Edyty, a także więcej informacji o kontrowersyjnych biznesach Megakota. Przypominamy, że w pierwszej części portal opisywał historię kobiety, którą Megakot miał uzależnić od narkotyków, a także organizowanych przez niego orgiach, w których rzekomo brali udział znani kabareciarze czy muzycy. W drugiej części przekazano efekty śledztwa związanego ze śmiercią czterech byłych partnerek Zgorzelskiego, jak również poinformowano o rozwoju jego deweloperskiego przedsiębiorstwa, którego szczegóły mają nie być do końca jasne.

Edyta miała 17 lat, gdy poznała Megakota. Szybko popadła w nałogi

Jak przekazuje Goniec.pl, Edyta poznała Arkadiusza Zgorzelskiego, gdy miała 17 lat. Przechodziła trudny moment w życiu, gdyż w tamtym czasie straciła ojca - głowę rodziny. Celebryta ma obiecywać jej luksusowe życie, zasypując nastolatkę prezentami. Siostra Edyty, Patrycja porozmawiała z portalem i ujawniła, że krótko po poznaniu celebryty, nastolatka miała zacząć sięgać po narkotyki. Jak wynika z jej słów, Megakot miał wmawiać Edycie, że ta ma być "grubą świnią". Po czasie rodzina zauważyła, że nastolatka zaczęła popadać w uzależnienie. Miała wykorzystać matkę i okraść ją, by mieć pieniądze na używki.

Jak wynika ze śledztwa portalu, po czasie związek Edyty i Zgorzelskiego się zakończył - nastolatka miała mieć wówczas 18 lat. Dziewczyna krótko później trafiła na odwyk. Wróciła do domu rodzinnego, ale nie mogła poradzić sobie ze swoimi demonami. Jak przekazali dziennikarze serwisu, przez 16 lat Edyta była na odwykach aż czternastokrotnie. Teraz ma 33 lata, ale rozmowa z nią jest niemożliwa. Jak twierdzi Goniec.pl, ostatni raz wypisała się na swoje życzenie i zniknęła.

Żyję już w takim przekonaniu, że Edycie może już nie udać się pomóc. Wiele, wiele razy próbowaliśmy i niestety teraz już tylko ona sama musi chcieć z tego wyjść. (...) Chcę przestrzec przed nim te wszystkie dzieci, te wszystkie dziewczyny

- twierdzi Patrycja. "Bo on [Megakot - przyp.red.] nie poprzestanie. A nawet jeśli, to będą inne dzieciaki, które pójdą w jego ślady" - dodaje. "Ale jeśli jest aż taki procent dziewczyn, które po związkach z Arkiem sobie nie poradziły, to mam wrażenie, że jednak istnieją pewne psychopatyczne osobowości potrafiące tak zmanipulować i zmiażdżyć człowieka" - dodaje siostra Edyty.

Jak Megakot zdobył pieniądze na zakup nieruchomości?

W rozmowie z Winnim z 2021 roku, celebryta twierdził, że w latach 90. XX wieku sprzedawał "różne pierdoły, kasety, jakieś gówna, ale w dużych ilościach. I trafiał zawsze w dziesiątkę". Tego dziennikarze Gońca nie byli w stanie potwierdzić u swoich informatorów, którzy mają nie kojarzyć takiej działalności Zgorzelskiego. Megakot informował również, że zaczął handlować autami, które kupował uszkodzone, naprawiał i sprzedawał z zyskiem. O tym biznesie informatorzy dziennikarzy Goniec.pl także nie słyszeli - miał kupować samochody, ale zaledwie kilka na przestrzeni ostatnich 30 lat.

- Miałem transport i spedycję, i handlowałem ciężarówkami. (...) Ten transport przechodził w różne rodzaju przemyty i to było niebezpieczne. Niektórzy, którzy coś kombinowali, to mieli lepiej, a u mnie było ciężko - opowiadał w rozmowie z Winnim. Jak wynika ze śledztwa portalu, Megakot miał obracać się w kręgach szczecińskich przemytników, czego dziennikarze dowiadują się od śledczego ze szczecińskiego CBA. Dzięki temu rzekomo miał mieć pieniądze na otwarcie knajpy. Następnie miało dojść do założenia działalności gospodarczej na matkę Zgorzelskiego, zajmującą się "wynajmem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi", oraz Meritum sp. z o.o., która zajmuje się "kupnem i sprzedażą nieruchomości na własny rachunek". Goniec.pl przekazuje, że rodzina weszła w tajemniczy sposób w posiadanie kilku nieruchomości. Megakot zapytany przez portal, zgryźliwie wyznał, że mieszkania ukradł. Później Zgorzelski kupił kilka nieruchomości w Berlinie. Jak twierdzą dziennikarze portalu, pieniądze miał pożyczyć od osób ze szczecińskiego półświatka.

