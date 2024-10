Roksana Węgiel w szczerym wpisie na Instagramie ujawniła, że poczuła się źle po koncercie i trafiła do szpitala. "Sytuacja, w której się znalazłam przez nadmiar wysiłku mnie do tego zmusza, może ma to być pewnego rodzaju świadectwo/ przestroga dla osób, które również zmagają się z cukrzycą...ja dowiedziałam się kilka miesięcy temu, że choruje na cukrzycę typu pierwszego i szczerze? Zbagatelizowałam ten temat" - napisała wokalistka. Przy okazji zaapelowała do obserwatorów. "Zdrowie jest najważniejsze i błagam was, nie bagatelizujcie go". Na temat jej stanu wypowiedział się mąż Roksany. Kevin Mglej nie krył, że wokalistka musi zwolnić.

Mąż Roksany Węgiel zdradził, jak się czuje artystka. Będzie musiała wprowadzić kilka zmian

Roksana Węgiel po występie w "Tańcu z gwiazdami" skupiła się na koncertowaniu. Niedawno wzięła ślub i intensywnie pracowała nad trasą koncertową, która miała ruszyć jesienią. Wiadomo już, że fani wokalistki będą musieli poczekać na jej występy. Piosenkarka opuściła już szpital, co potwierdził w rozmowie z Pudelkiem jej mąż. Przy okazji podkreślił, że jego ukochana musi wypocząć i w najbliższym czasie skupić się na zdrowiu. "Roksana czuje się raz lepiej, raz gorzej, a jej samopoczucie jest wypadową aktualnych cukrów. Na pewno musi jeszcze odpocząć, ale też przede wszystkim zaakceptować fakt, że jest chora. Moja żona jest bardzo pracowitą osobą i przyznam, że ciężko jej usiedzieć na miejscu czy zwolnić" - powiedział Pudelkowi Kevin Mglej.

Jak wyjaśnił, jego żona tak bardzo skupiła się na przygotowaniach do trasy, że zapomniała zadbać o siebie. Zdradził, że Roksana po odzyskaniu sił będzie musiała wprowadzić kilka zmian.

Jest już w domu i aktualnie bardziej przeżywa, że nie zagra trasy, którą przygotowywała od marca dla swoich fanów, niż cokolwiek innego. Zmieniając kilka nawyków żywieniowych i dbając o higienę pracy, na pewno wróci do silniejsza niż kiedykolwiek

- podkreślił mąż wokalistki.

Roksana Węgiel ujawniła, kiedy wróci do aktywności zawodowych

Wokalistka w niedawnym oświadczeniu nie ukrywała, że cała sytuacja związana ze wstrzymaniem trasy koncertowej jest dla niej trudna, ale priorytetem jest teraz zdrowie. Zapowiedziała, że po miesiącu planuje wrócić do obowiązków zawodowych. To może się jednak zmienić, w zależności od zaleceń lekarzy. "Tak naprawdę dopiero uczę się z tym żyć. Ciężko jest przystopować, jednak w takiej sytuacji mój organizm sam się tego zaczął domagać. Teraz dostałam jednoznaczną diagnozę, muszę wyłączyć się z jakichkolwiek aktywności na miesiąc i uregulować zdrowie" - napisała.