Firma Dr Irena Eris powstała na początku lat 80. XX wieku. Jego założycielką jest Irena Szołomicka-Orfinger, a nazwa Eris to zbitka liter pochodzących z jej imienia i panieńskiego nazwiska. Dzięki wytrwałości w działaniu biznes znany jest nie tylko w kraju, ale również docenia się go za granicą.

Irena Eris faktycznie nazywa się Szołomicka-Orfinger. Jej historia inspiruje

Firma Dr Irena Eris powstała w 1983 roku w Piasecznie. Początki nie były jednak wymarzone. Farmaceutka, która uzyskała doktorat w tej dziedzinie, zaczęła tworzyć produkty w metalowym garnku. Jak plotka głosi, składniki mieszała przy użyciu wiertarki, ale to nieprawda. Wszystko działo się w wynajętym pomieszczeniu, które wcześniej było piekarnią. - Aby rozpocząć działalność, pożyczyłam pieniądze od mamy. Mogła za tę kwotę, którą nieoczekiwanie dostała w spadku, kupić sześć fiatów 126p. To nie była jej inwestycja, tylko właśnie pożyczka. Bardzo chciałam być samodzielna, chciałam te pieniądze zwrócić. Mimo trudnego początku oddałam całą sumę. Oddałam i byłam z tego bardzo dumna - wyznała Irena Eris w rozmowie z portalem corazlepszafirma.pl.

Przychody z biznesu pojawiły się po trzech latach. Mąż farmaceutki zrezygnował z posady w ministerstwie, by wspierać ją w działalności. Jak podkreśla Irena Eris, to właśnie dzięki pomocy ukochanego udało jej się osiągnąć sukces. Para jest razem od pięciu dekad. Żyją z dala od medialnych skandali. Doczekali się dwóch synów, których dzieli 18 lat. Starszy syn małżonków, Paweł, w 2019 roku został nowym prezesem firmy Dr Irena Eris - zastąpił na tym stanowisku ojca. W 2023 roku Irena Eris zajęła siódme miejsce na liście najbogatszych kobiet "Forbesa" - jej majątek wyceniano na ponad 609 milionów złotych.

Irena Eris osiągnęła ogromny sukces za granicą

Produkty Polki są znane także zagranicą. Dr Irena Eris jako jedyna marka kosmetyczna spoza Francji dołączyła do stowarzyszenia najlepszych luksusowych marek Comité Colbert - są wśród nich Dior, Chanel czy Louis Vuitton. Kremy polskiej marki doceniają także Arabki. Kosmetyki nie są jedyną branżą, w której działa przedsiębiorstwo. Irena Eris prowadzi także sieć luksusowych hoteli. Rozwija się także w branży naukowej. W 2001 roku założyła Centrum Naukowo-Badawcze, gdzie specjaliści pracują nad najnowszymi formułami kosmetyków. - Nie mam go [przepisu na sukces - red.]. Mogę tylko powiedzieć, co u mnie się sprawdziło: trzeba mieć marzenia, starać się je realizować, nie poddawać się i nie za szybko iść do przodu, bo wtedy popełnia się błędy. A po osiągnięciu sukcesu, celu, trzeba wyznaczyć sobie następny, bo jego osiągnięcie satysfakcjonuje tylko przez chwilę - w 2020 roku wyjawiła Business Insiderowi farmaceutka.

Czym obecnie zajmuje się Irena Eris?

Jak przekazał w 2024 roku Business Insider, obecnie Irena Eris nie gra już głównych skrzypiec w firmie i wszystkiego dogląda "z tylnego fotela". Przedsiębiorczyni ma 74 lata i swoje rytuały. Dzień zawsze zaczyna od kawy i przegląda zaległe gazety, a także słucha radia. Później rusza do pracy. Ciekawe jest to, że Eris nie ma telefonu. - Wiem, że jest to dziwne. Uważam, że telefon komórkowy ułatwia życie, ale również komplikuje. Doszłam do wniosku, że nie jest mi do niczego potrzebny. Nie chcę dać się zwariować. Ludzie żyją telefonami, które dziś spełniają już rolę komputerów. A mi zależy, by utrzymywać relacje międzyludzkie, mieć bezpośredni kontakt z bliskimi. To ważne dzisiaj, kiedy na wszystko brakuje nam czasu, a telefon nie zastąpi rozmowy w cztery oczy - mówiła w rozmowie ze wspomnianym portalem.

