Roksana Węgiel jest jedną z największych gwiazd młodego pokolenia. Niedawno zdecydowała się na ślub kościelny z Kevinem Mglejem, co wzbudziło spore poruszenie w mediach. Internauci bacznie obserwowali kolejne relacje z wydarzenia, zwracając uwagę m.in. na to, jak wyglądali państwo młodzi. Piosenkarka pojawiła się w studiu śniadaniówki Polsatu, by opowiedzieć o ceremonii. Na początku nie była jednak zadowolona z takiego obrotu sprawy.

Roksana Węgiel miała muchy w nosie? To powiedziała na antenie

Gwiazda pojawiła się w programie po hucznej zapowiedzi ze strony produkcji. Roksana Węgiel porozmawiała z Pauliną Sykut-Jeżyną i Krzysztofem Ibiszem o kulisach ślubu. Gdy zasiadła się na kanapie w studiu śniadaniówki, pojawiły się pewne problemy. Piosenkarka po zapowiedzi rozmowy zrobiła zdziwioną minę. - Myślałam, że przyszłam tutaj porozmawiać o trasie - stwierdziła rozczarowana. Gospodyni programu stwierdziła, że Kevin na pewno ich ogląda, choć Roksana stwierdziła oschle "nie wiem, co robi". Sykut-Jeżyna zaznaczyła, że również poruszą temat koncertów, ale najpierw skupili się na hucznym ślubie.

Roxie podkreśliła, że czuje się wspaniale jako żona. Zaznaczyła, że ceremonia była taka, jak para młoda sobie wymarzyła. Pokazała także obrączkę. Wyjawiła również, że na weselu nie było oczepin - Nie było tak, jak na typowym weselu - podkreśliła. Nie ukrywała, że wyczynem było ukrycie ślubu przed mediami - ale fotoreporterzy i tak pojawili się na wydarzeniu. Podkreśliła, że chciała skupić się na najważniejszym - emocjach i przysiędze.

Roksana Węgiel rusza w trasę koncertową. Ceny biletów mogą zadziwić

Piosenkarka opowiedziała również o trasie koncertowej, która rusza już 6 października. - Cały czas mam to w głowie - mówiła Węgiel. Wyjawiła, że to będzie zupełnie inna odsłona Roxie. Ile trzeba zapłacić za koncert 19-latki? Jak informowaliśmy, ceny zaczynają się od 99 złotych. Przed samym wydarzeniem kwota, którą trzeba będzie zapłacić za zobaczenie Roxie w akcji, wzrośnie do 159 złotych. Za 249 złotych fani będą mogli spotkać się z Węgiel, a także zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Okazuje się, że Węgiel myśli o karierze za granicą. - Działam poza Polską, żeby się rozwinąć - powiedziała na antenie. Na koniec wywiadu Krzysztof Ibisz wręczył Roksanie prezent od Blanki Biernat - obraz ślubny Kevina i Roksany. Ta nie kryła zachwytu.