We wtorek 3 września odbyło się długo wyczekiwane wydarzenie, czyli ramówka telewizji Puls. Na czerwony dywan przybyło mnóstwo gwiazd ze stacji, a także innych osób związanych z show-biznesem. Niemal każda z nich na ten wieczór przygotowała wyjątkowe stylizacje. Bez wątpienia oczy wielu skierowane były w stronę Krzysztofa Rutkowskiego i Kingi Zawodnik. A jak prezentowali się inni? Sami zobaczcie.

Ramówka TV Puls. Krzysztof Rutkowski w za dużych spodniach. Jego żona zadała szyku

Krzysztof Rutkowski przybył na wydarzenie u boku żony. Detektyw bez licencji na tę okazję wybrał dość spore jasne spodnie. Wszystko byłoby w porządku, jeśli wybrałby typowe oversize, ale te sprawiały wrażenie, jakby było nieco za duże. Wszystko przez marszczenie się materiału w różnych miejscach. Do tego dobrał białą letnią koszulę i markową marynarkę. Natomiast Maja Rutkowski zaprezentowała się w długiej jasnozielonej sukni o aksamitnym materiale. Do tego lekko upięła włosy i postawiła na dość wyrazisty makijaż. Całość stylizacji uzupełniła czarną torebką.

Ramówka TV Puls. Rutkowski założył za duże spodnie, a Zawodnik olśniła w tej stylizacji. Spójrzcie na innych fot. KAPiF

Ramówka TV Puls. Kinga Zawodnik olśniła. I to dosłownie! Spójrzcie na tę sukienkę

Kinga Zawodnik bez wątpienia zaskoczyła wszystkich swoją stylizacją. Jak wiadomo, celebrytka cały czas jest na diecie, a także trzyma się aktywności fizycznej. Efektami metamorfozy chętnie dzieli się w sieci. Stylizacja, na którą postawiła, jeszcze bardziej je podkreśla. Kinga Zawodnik wybrała długą i obcisłą suknię, ze sporymi wycięciami na dekolcie, a także na nodze. Kreacja ma kolor butelkowej zieleni i niemalże cała ozdobiona jest cekinami. Do tego celebrytka postanowiła lekko upiąć, a także zakręcić włosy. Całość podkreśliła makijażem oraz drobnymi dodatkami. Trzeba przyznać, że prezentowała się naprawdę zjawiskowo.

Ramówka TV Puls. Grażyna Strachota postawiła na kolor, Anna Bogusiewicz olśniła