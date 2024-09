2 września "Gazeta Wyborcza" przekazała wstrząsającą informację. W domu w jednej z miejscowości pod poznaniem znaleziono ciała kobiety i mężczyzny. Policja wstępnie ustaliła, że należą one do Sławomira L. i jego żony Pauliny. Kobieta znana była z programu "Top Model", w którym brała udział dwukrotnie. - Prawdopodobnie mamy do czynienia z zabójstwem, po którym sprawca odebrał sobie życie - przekazały źródła "Gazety Wyborczej".

Mieszkańcy widzieli uczestniczkę "Top Model" i jej męża krótko przed tragedią

Paulina pierwszy raz w "Top Model" pojawiła się w 2010 roku, jednak nie zyskała aprobaty jurorów. Do programu wróciła odmieniona osiem lat później, jednak i tym razem casting nie poszedł po jej myśli. Jak donosi "Głos Wielkopolski", ostatecznie zrezygnowała z modelingu i zajęła się prowadzeniem salonu piękności. Paulina mieszkała z mężem w domu, który wybudowali w 2019 roku. - Pomagałem u nich przy budowie. Zawsze dali mi kilka stówek za pomoc, byli hojni - mówi sąsiad pary w rozmowie z serwisem.

Paulina była inteligentną kobietą, nie wadziła nikomu

- dodał. Z ustaleń "Gazety Wyborczej" wynika, że mąż uczestniczki "Top Model" miał niedawno opuścić areszt. Rzekomo powiązany był z grupami przestępczymi. "Głos Wielkopolski" donosi, że lokalni mieszkańcy widzieli parę 25 sierpnia na dożynkach. "Nic nie wskazywało na to, że to może być ostatni raz, kiedy zostaną zobaczeni wspólnie publicznie" - czytamy na łamach serwisu.

Co wiadomo na temat tragicznej śmierci uczestniczki "Top Model" i jej męża?

"Gazeta Wyborcza" przekazała, że policję powiadomili członkowie rodziny Pauliny i jej męża. Od kilku dni mieli nie mieć z parą kontaktu. Ciała z ranami postrzałowymi znaleziono w kuchni w ich domu, który był zamknięty od wewnątrz. Z informacji "Super Expressu" wynika z kolei, że 2 września biegły z Grodziska Wielkopolskiego przeprowadził sekcję zwłok, jednak nie udało się jednoznacznie ustalić przyczyny śmierci pary. Miał wpłynąć na to fakt, że ciała były w zaawansowanym stanie rozkładu. Śledczy cały czas pracują nad rozwiązaniem sprawy.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych: Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym: 800-70-2222, Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111, Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych: 116 123.