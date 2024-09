2 września "Gazeta Wyborcza" przekazała, że policja odnalazła we wsi pod Poznaniem dwa ciała. Jak ustalono - było to małżeństwo. Przeprowadzono już sekcję zwłok pary. Sprawa pozostawia więcej pytań, niż odpowiedzi na to, co się wydarzyło w Będlewie?

REKLAMA

Zobacz wideo Śmierć 21-letniego żołnierza na granicy. Służby mają zdjęcie sprawcy

Przeprowadzono sekcję zwłok małżeństwa spod Poznania. To nie rozwiewa wątpliwości

Śledczy 1 września znaleźli zwłoki Sławomira L., który znany był pod pseudonimem "Klakson" oraz jego żony, Pauliny. Sytuacją zaniepokojona była rodzina małżonków, którzy od kilku dni nie dawali znaków życia. Zmarły mężczyzna niedawno miał opuścił areszt. Rzekomo był powiązany z wielkopolskimi gangsterami oraz handlem narkotykami. Parę odnaleziono w zamkniętym domu jednorodzinnym w kuchni. Wiadomo, że w posiadłości znajdował się rewolwer. "Zwłoki są w stanie rozkładu. Będziemy ustalać czas i przyczynę zgonów. Wyjaśniamy, co się wydarzyło" - przekazał "Gazecie Wyborczej" rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu Andrzej Borowiak. Ciała ofiar poddano sekcji zwłok.

Sekcję 2 września przeprowadził biegły z Grodziska Wielkopolskiego. Jak przekazał "Super Express", oba ciała były w tak zaawansowanym stanie rozkładu, że specjalista nie potrafił jednoznacznie określić, jaka była przyczyna zgonu małżeństwa. Cały czas trwają ustalenia, które mają wyjaśnić, co się wydarzyło we wsi Będlewo. Śledczy nie wykluczają, że doszło do samobójstwa rozszerzonego.

Zmarła była uczestniczką "Top Model". Dwukrotnie pojawiła się w programie

33-letnia Paulina Lerch dwukrotnie pojawiała się w "Top Model". Mogliśmy ją zobaczyć w pierwszej odsłonie programu. Powróciła po ośmiu latach i w siódmej edycji pojawiła się przed jurorami odmieniona - schudła 22 kilogramy. To jednak nie pozwoliło jej na awans do kolejnego etapu show. Michał Piróg był wstrząśnięty śmiercią Pauliny. Tak ją wspominał prowadzący program. "Strasznie to przykre... Oczywiście, że ją pamiętam, bo to była barwna postać. To była krótka rozmowa, jej wyjście przed jury i nie mieliśmy okazji się lepiej poznać" - mówił w rozmowie z "Faktem".

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym: 800-70-2222

Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111

Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych: 116 123

Pod tym linkiem znajdziesz więcej informacji, jak pomóc sobie lub innym, oraz kontakty do organizacji pomagających osobom w kryzysie i ich bliskim. Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.