Anja Rubik ma się z czego cieszyć. Odwiedziła w piątek 30 sierpnia Gdańsk, gdzie odbyła się prestiżowa Gala Medalu Wolności Słowa. Modelka, która od lat jest aktywistką i walczy o prawo do edukacji seksualnej dzieci i młodzieży, zwyciężyła w kategorii "Obywatel/Obywatelka". Odbierając nagrodę nie kryła emocji. Choć ma na swoim koncie wiele wyróżnień - jak podkreśliła - to jest dla niej szczególnie ważne. - Dziękuje za to wyróżnienie, jestem naprawdę wzruszona. (...) Chciałabym podkreślić, jak ważna jest edukacja seksualna, jaki ma ogromny wpływ na nasz rozwój emocjonalny, psychiczny, fizyczny. Jest niezbędna dla naszego zdrowia, dla naszego bezpieczeństwa. Dla budowania związków nie tylko intymnych, szacunku i zaufaniu - powiedziała.

Przemowa Anji Rubik w Gdańsku

Anja Rubik ma na swoim koncie podręcznik "SEXED.PL. Rozmowy Anji Rubik o miłości i seksie", który zwiększył świadomość Polek i Polaków na temat ważności edukacji seksualnej w kraju. Teraz o tym przypomniała. I podzieliła się swoim marzeniem. - Edukacja seksualna z prawdziwego zdarzenia oczywiście dostosowana do wieku, powinna być obowiązkowym przedmiotem w każdej szkole. Dlatego, że uczy nas, jak być człowiekiem, jak w bezpieczny sposób funkcjonować w dzisiejszym świecie - dodała w Gdańsku. Modelka ma nadzieję, że sytuacja kobiet w naszym kraju w końcu się poprawi. - Chciałabym też skorzystać z tej okazji, że stoję przed państwem i wspomnieć o naszych prawach reprodukcyjnych. Prawo kobiety do wyboru jest największym sprawdzianem postępowego i zdrowego społeczeństwa. I mam nadzieję, że takim społeczeństwem w końcu będziemy - powiedziała. Na koniec dodała, że wierzy, że rodacy - tak jak im obiecano - nie będą już musieli wychodzić na ulicę i "walczyć o swoją godność, o swoje zdrowie, o swoje bezpieczeństwo, o swój własny wybór, o decyzje dotyczące ich życia i ich ciała".

Wiemy, dlaczego ukrywa ukochanego

Modelka jest od dawna szczęśliwie zakochana, ale nie pokazuje się z partnerem na ściankach. Jakiś czas temu wyjaśniła dlaczego. Okazało się, że wyciągnęła wnioski z przeszłości. - Kiedyś było inaczej, bo mój partner był też osobą medialną i to było dla nas bardzo naturalne. Byliśmy taką medialną parą. Absolutnie nie obwiniam mediów za to, że się rozstaliśmy, ale mimo wszystko nie chciałabym tego drugi raz powtarzać. Korzystaliśmy nawet z tego, że jesteśmy taką "hot parą", w sensie biznesowym. To była świadoma decyzja, ale to już mam za sobą - powiedziała Anja Rubik w rozmowie z Plotkiem.