Roksana Węgiel na odważnych kadrach. Wspomniała o swojej "przypadłości"

Roksana Węgiel ma za sobą bardzo wyjątkowe chwile. 25 sierpnia piosenkarka i Kevin Mglej stanęli na ślubnym kobiercu. Zakochani pobrali się w kościele św. Michała Archanioła i Świętej Anny w Dydni. Roksana Węgiel powoli wraca do codzienności. Ostatnio podzieliła się z obserwatorami tym, że znalazła się na piątym miejscu w rankingu "Forbesa" w kategorii najbardziej wpływowych najmłodszych polskich gwiazd w 2024 roku. "Dziękuję wam kochani, że doceniacie mnie jako artystkę, to ogromny zaszczyt!" pisała na swoim profilu na Instagramie. Teraz w mediach społecznościowych wokalistki pojawił się nowy post.

Roksana Węgiel dodała zdjęcia i została zasypana komentarzami. "Ślicznotka z ciebie"

Roksana Węgiel wróciła do obowiązków i zajęła się reklamowaniem marki bieliźnianej w mediach społecznościowych. Na jej instagramowym profilu pojawiły się zdjęcia z kampanii, podczas której pozowała w odważniejszym stroju. Pod postem zaroiło się od komentarzy internautów. "Prześliczna jak zawsze", "Bogini", "Ślicznotka z ciebie" - pisali. Później Roksana Węgiel zamieściła także krótką pogadankę na InstaStories i podzieliła się pewną informacją. - Muszę wam powiedzieć, że, to jest moja przypadłość... - zaczęła Roksana Węgiel. Co miała na myśli? Gdy wokalistka wchodzi do sklepu, z którym współpracuje, to zawsze wychodzi z niego z "pełnymi siatami". Chcecie zobaczyć, jak Roksana Węgiel wyglądała na swoim ślubie? Zdjęcie z uroczystości znajdziecie w galerii na górze strony.

Mama Roksany Węgiel o ślubie córki. "Było jak w bajce, tylko..."

Zaraz po ślubie mama piosenkarki udzieliła wywiadu dla portalu ShowNews.pl. Edyta Węgiel wspomniała m.in. o zostaniu babcią. - Oni wzięli ślub cywilny dużo wcześniej, więc mieliśmy już trochę czasu, żeby przygotować się do roli teściów. (...) Czy to nie jest zbyt wczesny wiek na ślub, to już zostawimy dla siebie. Podobnie jak to, czy chciałabym zostać babcią. Nie chcę wylewać się publicznie. To wesele Roksany było jak w bajce, tylko żeby życie takie było - wyjawiła.