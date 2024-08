Roksana Węgiel nie ukrywa, że rodzina jest dla niej na pierwszym miejscu. 13-letni Maksymilian i czteroletni Tymoteusz z pewnością dumnie przyglądają się karierze wokalistki. Co ciekawe, starszy z braci również jest bardzo utalentowany, o czym opowiedziała w mediach jego siostra.

REKLAMA

Zobacz wideo Węgiel w specjalnym tańcu dla Kevina. Wow!

Roksana Węgiel kocha swoje rodzeństwo. "Maks jest samoukiem, a gra tak, że ja nieraz płaczę"

Z wypowiedzi artystki wynika, że starszy z braci ma mnóstwo umiejętności, które są godne pozazdroszczenia. - Mój brat ma wiele pasji. Gra w piłkę nożną, gra na fortepianie, układa kostkę Rubika i to bardzo szybko. Jest bardzo inteligentny i mnie też ciekawi, w którą stronę to pójdzie. Nieustannie będę go wspierać, bez względu na to co wybierze i trzymam za niego kciuki we wszystkim, co robi - mówiła swego czasu dla Jastrząb Post. Stara się przy tym nie porównywać do Maksymiliana. - Każdy człowiek jest inny. Ja zawsze miałam jakieś swoje pomysły, nie myślałam nigdy logicznie, a Maks przeciwnie – logicznie myśli. Granie na fortepianie mi nie wychodziło, chociaż chodziłam do szkoły muzycznej. Maks jest samoukiem, a gra tak, że ja nieraz płaczę. Więc ma te emocje i artyzm, ma też jednak bardzo sprawny umysł. Dla mnie ma on predyspozycje na geniusza. Więc nas nie można porównywać, ponadto każdy z nas ma swój czas - uzupełniła. Starszy z braci prowadzi swojego Instagrama pod nadzorem rodziców. Nie brakuje na nim zdjęć z podróży, sesji fotograficznych oraz radosnych, rodzinnych kadrów, które zobaczycie w naszej galerii.

Roxie Węgiel KAPiF.pl

Roksana Węgiel ogromnie cieszyła się z narodzin Tymka. Takie plany miała na jego pierwszy miesiąc życia

Wokalistka nie kryła podekscytowania, kiedy na świecie pojawił się Tymoteusz. Wstawiała kilka lat temu wiele kadrów z braćmi. Jeden z nich był opatrzony bardzo wzruszającym podpisem. "Ta dwójka to najlepsze co mnie w życiu spotkało... Jak widzicie chillujemy sobie w domku, mamy nadzieje, że wy też. Poświęćmy ten czas sobie i rodzinie, to dobry moment na zresetowanie się..." - oznajmiła Węgiel. Z ostatniego kadru artystki z rodziną możemy wywnioskować, że najmłodszy z braci rośnie jak na drożdżach. Zdjęcie zostało wykonane w dniu urodziny mamy całej gromadki. Widzicie podobieństwo między członkami rodziny?