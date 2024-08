Co prawda, Roksana Węgiel i Kevin Mglej mieli już za sobą ślub cywilny, ale w niedzielę 25 sierpnia zakochani stanęli przed ołtarzem i ponownie ślubowali sobie miłość i wierność. Warto dodać, że szczegóły ceremonii do samego końca trzymane były w wielkiej tajemnicy. Nawet zaproszeni goście nie wiedzieli, gdzie odbędzie się przyjęcie. Na miejsce dowozili ich podstawione autokary. Bez wątpienia ten wyjątkowy wieczór należał do młodej pary. Roksana Węgiel przygotowała sobie, aż trzy stylizacje. A jak prezentował się Kevin Mglej? Zapytaliśmy ekspertki, co sądzi o jego garniturze. Specjalnie dla nas udzieliła szczerej wypowiedzi.

Kevin Mglej w beżowym garniturze i bez skarpetek na ślubie. Ekspertka stawia sprawę jasno. "Takie rozwiązanie wygląda świetnie przy ślubach plenerowych"

Nie da się ukryć, że ostatni weekend należał do Roksany Węgiel i Kevina Mgleja. Portale plotkarskie do tej pory rozpisują się o szczegółach ślubu i przyjęcia weselnego. Bez wątpienia ten wieczór należał do młodej wokalistki, która dosłownie błyszczała w swoich stylizacjach. Karolina Kotas, ekspertka od wizerunku i ekspertka modowa, powiedziała nam, co sądzi o garniturze, na jaki zdecydował się pan młody. "Piękna para, której życzę wszystkiego dobrego na nowej drodze życia. A w kwestii stylizacji pana młodego to moim zdaniem jest poprawna, ale nie oszałamiająca... Co właściwie jest dobrym zabiegiem, bo Kevin oddał cały blask pannie młodej! Roxie wygląda przepięknie, aż nie mogę oderwać od niej wzroku!" - powiedziała nam na samym początku. W dalszej części dodała jednak, że granit Kevina Mgleja nie do końca wpasował się w wybrane miejsce. "Ceremonia ślubna odbyła się w kościele, natomiast stylizacja Kevina pasuje mi bardziej do ślubu plenerowego, we włoskim stylu" - zaczęła, po czym dodała:

Wtedy jasny kolor garnituru (nie potrafię dojrzeć, z jakiego materiału był wykonany, co też jest istotne) pasowałby idealnie. Podobnie buty typu loafersy, brak skarpetek i fular zamiast muszki czy krawata. To połączenie jest eleganckie, ale jednocześnie nonszalanckie. Takie rozwiązanie wygląda świetnie przy ślubach plenerowych, mniej formalnych niż te odbywające się w kościele

- zaznaczyła w rozmowie z nami. Karolina Kotas zwróciła również uwagę na obuwie pana młodego. Stwierdziła, że są odpowiednie dobrane, dlatego cała stylizacja bardzo do siebie pasuje. "Pomimo tego buty są dobrze dobrane kolorystycznie, mamy piękną klamrę z guzikami marynarki. Całość wygląda naprawdę spójnie" - wyjawiła ekspertka. Zdjęcia ze ślubu Roksany Węgiel i Kevina Mgleja znajdziecie w galerii na górze strony.

Kevin Mglej wybrał źle dopasowany garnitur? Ekspertka wylicza. "Nieodpowiedni fason i źle się układa"

W dalszej części wypowiedzi ekspertka modowa wzięła pod lupę garnitur Kevina Mgleja. I tu doszukała się jednak kilku niedociągnięć, które jej zdaniem negatywnie wpłynęły na wybraną przez niego stylizację.

Na koniec pragnę zwrócić uwagę na kwestię najważniejszą, garnitur pana młodego prawdopodobnie nie był szyty na miarę. A jeśli jednak był, to ewidentnie krawiec się nie postarał. Garnitur ma nieodpowiedni fason i źle się układa. Dla sylwetki Kevina dużo lepsza byłaby np. marynarka dwurzędowa, inaczej skrojona. Spodnie podobnie, niekorzystnie się układają w okolicach pasa i kroku