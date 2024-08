Piotr Stramowski i Katarzyna Warnke przez lata byli jedną z najpopularniejszych par show-biznesu. Wiadomość o ich rozstaniu, która obiegła media w 2022 roku, zaskoczyła wszystkich. Para ma już za sobą formalny rozwód i zdecydowała się utrzymywać przyjacielskie stosunki ze względu na córkę, nad którą sprawują wspólną opiekę. Stramowski krótko po rozstaniu z Warnke zaczął spotykać się z Natalią Krakowską. Jego nowa partnerka współpracowała przy produkcji filmu "Fighter", gdzie aktor zagrał jedną z głównych ról. Para właśnie wybrała się na wspólne wakacje. Przy okazji wakacyjnego wypadu Stramowski podzielił się swoimi przemyśleniami o życiu w patchworkowej rodzinie. W komentarzach szybko wywiązała się gorąca dyskusja.

Piotr Stramowski rozprawia o patchworkowej rodzinie. Ostro zareagował na komentarz

Piotr Stramowski wybrał się ostatnio z ukochaną na Lazurowe Wybrzeże. Parze towarzyszył syn Natalii Krakowskiej z poprzedniego związku. Aktor zajmuje się także opieką nad swoją córką, która tym razem nie towarzyszyła mu podczas wyjazdu. Stramowski podzielił się w sieci przemyśleniami na temat życia w patchworkowej rodzinie. "Życie to podróż pełna wyzwań i pięknych chwil, a najpiękniejsze z nich to te spędzone z rodziną. (...) To prawda, że nie zawsze jest łatwo - życie w rodzinie patchworkowej wymaga cierpliwości, zrozumienia i ogromnej miłości. Ale każdy uśmiech tych młodych serc, które dorastają pod naszymi skrzydłami, wynagradza wszelkie trudy. Dla mnie rodzina zawsze była i będzie najważniejsza, bo to ona kształtuje naszą przyszłość. Choć brakuje mi tu mojej córeczki, jestem wdzięczny za każdą chwilę spędzoną razem. To, co tworzymy wspólnie, to coś więcej niż codzienność - to miłość, wsparcie i nieustanne dążenie do tego, by każdy dzień był lepszy" - napisał. Przemyślenia Stramowskiego zachęciły internautów do dyskusji, która bardzo szybko się zaogniła. Szczególnie jedna z internautek miała o jego wpisie niepochlebną opinię. "Z całym szacunkiem do pana jako aktora (super role), jeśli rodzina jest najważniejsza, nie rozbija się swojej" - napisała. Na reakcję Stramowskiego nie trzeba było długo czekać.

Z całym szacunkiem do pani i pani poglądów - s*********j

- skwitował Stramowski.

Piotr Stramowski nie gryzie się w język. Tak "pożegnał" się z jedną z internautek

Na tym nie koniec, bo krytycznych głosów było więcej. Jedna z internautek stwierdziła, że nie widzi sensu publikowania tego typu wpisów, nie przebierając w słowach. "Ważne, że wy wierzycie w to, że tak jest. Albo może neurowróżka naopowiadała pięknych bajek, jak to będzie cudownie i jak córka będzie szczęśliwsza, jak rodzic odejdzie 'i będzie szczęśliwy', a ja myślę, że rodzicielstwo to poświęcenie, a nie czysty egoizm" - czytamy. Reakcja aktora? Znowu nie gryzł się w język. "Ja myślę, że to nie Pani sprawa co i dlaczego zamieszczam na swoich mediach społecznościowych. A za tekst z neurowróżką i moją córką, odpowiem już dosadniej: 's********j'" - napisał Stramowski.