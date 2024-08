O tym, że Roksana Węgiel i Kevin Mglej wzięli ślub kościelny 25 sierpnia, przekazał "Super Express". Tabloid opublikował także zdjęcia z wydarzenia. Wokalistka, która o zaręczynach informowała w maju ubiegłego roku, nie ukrywała przez ostanie miesiące, że jest w trakcie ślubnych przygotowań, ale nie dzieliła się żadnymi konkretami planowanej ceremonii. Zdecydowaną większość szczegółów do ostatniej chwili udało się utrzymać parze w tajemnicy.

Co wiadomo o ślubie Roksany Węgiel i Kevina Mgleja? Goście do ostatniej chwili nie znali miejsca

Jak donosi "Super Express", sakramentalne "tak" Roksana Węgiel i Kevin Mglej powiedzieli sobie w kościele św. Michała Archanioła i Świętej Anny w Dydni. To rodzinne strony Roksany Węgiel, która pochodzi z Jasła. Kościół zbudowany jest z czerwonej cegły w stylu neogotyckim. W architekturze budynku dominują dwie wieże i całość do złudzenia przypomina zamek znany z bajek Walta Disneya. W środku znajdują się m.in. rzeźba świętego Michała Archanioła w stylu barokowym z 1917 roku i obraz świętej rodziny namalowany w XVIII wieku, który znajduje się przy ołtarzu. O tym, gdzie odbędzie się ślub, nie wiedzieli nawet zaproszeni goście. Na miejsce przywiozły ich podstawione autokary. Roksana Węgiel w dniu ślubu wyglądała przepięknie - miała białą, dopasowaną koronkową suknię, bukiet z białych kwiatów, postawiła na delikatny makijaż i rozpuściła długie włosy. Pan młody wybrał garnitur w beżowym kolorze i białą koszulę. Jak podaje z kolei Jastrząb Post, Węgiel i Mglej na ślub podjechali na bogato. Mieli bowiem do dyspozycji samochód Mc Laren 765LT, który wart jest około dwóch mln złotych.

Ojciec Roksany Węgiel zaprowadził ją przed ołtarz. "Rodzice mają super relację z Kevinem"

Roksana Węgiel w trakcie ceremonii została odprowadzona do ołtarza przez swojego ojca. Wokalistka wielokrotnie podkreślała w wywiadach, jak niezwykła więź łączy ją z rodzicami. Wyznała, że bardzo szybko zaakceptowali jej partnera i od początku ich związku bardzo go polubili. "Moi rodzice mają super relację z Kevinem. Świetnie się dogadują, obserwuję to z boku i jestem pełna podziwu dla moich rodziców" - wyznała wokalistka w rozmowie z Party.pl.