Ten ślub od dawna był w mediach tematem numer jeden. Wiadomo było, że Roksana Węgiel i Kevin Mglej pod koniec sierpnia mają wziąć ślub kościelny. Jak dowiedział się "Super Express", młoda para sakramentalne "tak" powiedziała sobie w niedzielę 25 sierpnia. Tabloid opublikował pierwsze zdjęcia z uroczystości, na których widać m.in. ślubne stroje państwa młodych.

Roksana Węgiel i Kevin Mglej są już po ślubie! Do ostatnich chwil ceremonia była owiana tajemnicą

Roksana Węgiel i Kevin Mglej w marcu 2024 pobrali się w urzędzie stanu cywilnego w Wołominie, co można sprawdzić w rejestrze KRS. Od tamtego dnia wokalistka używa dwuczłonowego nazwiska. Ślub kościelny pary od samego początku owiany był tajemnicą. O tym gdzie odbędzie się ceremonia, do ostatniej chwili nie wiedzieli nawet sami goście weselni. Zagadka rozwikłała się, gdy autokary dowiozły ich w odpowiednie miejsce. W mediach od dawna krążyły spekulacje, że para stanie na ślubnym kobiercu pod koniec sierpnia. Jak się okazuje, wszystko się potwierdziło. 25 sierpnia Roksana Węgiel i Kevin Mglej powiedzieli sobie sakramentalne "tak". Ceremonia utrzymywana do ostatnich chwil w tajemnicy odbyła się w rodzinnych stronach Roxie na Podkarpaciu. Państwo młodzi na złożenie przysięgi małżeńskiej wybrali kościół Michała Archanioła i świętej Anny w Dyni.

Roksana Węgiel cała w koronkach. Kevin Mglej wybrał na ślub kościelny jasny garnitur

Roksana Węgiel na ślub wybrała koronkową suknię o ażurowej strukturze. Wokalistka na ceremonię w kościele zdecydowała się rozpuścić włosy, które zakręciła w lekkie fale w stylu starego Hollywood. Jej ukochany pojawił się w kościele w jasnym garniturze, spod której wyłaniała się kamizelka zapinana na dwurzędowe guziki. Producent muzyczny całość dopełnił zamszowymi mokasynami w kolorze ciemnego brązu. Para wielokrotnie podkreślała w wywiadach, że połączyło ją uczucie od pierwszego wejrzenia. Chociaż ich związek wielokrotnie krytykowano przez sporą różnicę wieku, to po jakimś czasie para przekonała do siebie niedowiarków i pokazała, że bardzo poważnie traktuje tę relację. "Żadne z nas tego nie planowało, po prostu zaiskrzyło. Roksana okazała się niesamowicie ciepłą, wrażliwą, empatyczną, dojrzałą osobą i tak rozpłynąłem się" - wyznał jakiś czas temu Kevin Mglej w rozmowie ze "Światem Gwiazd".