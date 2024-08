16 sierpnia w mediach rozeszła się informacja o zaginięciu 15-latki. Wszystko za sprawą wpisu policji z Mińska Mazowieckiego, która przy pomocy mediów społecznościowych podała, że cztery dni wcześniej niejaka Natalia Król oddaliła się od miejsca zamieszkania i do tej pory nie nawiązała żadnego kontaktu z rodziną.

Ojciec zaginionej Natalii Król jest zrozpaczony. Wyjawił, że 15-latka jest w ciąży

Ostatnio ojciec zaginionej dziewczyny porozmawiał z "Faktem" i wyjawił, że dziewczyna jest w ciąży ze swoim 19-letnim chłopakiem. Ma to być podobno ósmy tydzień. 15-latka miała zaginąć dzień przed wizytą u ginekologa. Pan Arkadiusz uważa, że 15-latka przebywa obecnie ze swoim ukochanym. Twierdzi, że nie jest to zdrowy związek, a Krystian miał grozić jego córce, upubliczniać jej nagie zdjęcia oraz wyzywać ją. Natalia cieszyła się ponoć na dziecko. Jednak jej chłopak nie był zadowolony, że 15-latka zaszła w ciążę.

Powiedział nawet, że to nie on jest ojcem tego dziecka. Namawiał na pozbycie się go

- twierdzi ojciec dziewczyny.

Pan Arkadiusz boi się, podobnie zresztą jak jego partnerka, że Krystian w napadzie złości może zrobić coś strasznego Natalii albo wywieźć ją do Czech, by poddała się tam aborcji. "Zabroniliśmy się jej z nim widywać, i nie ugięliśmy się nawet wtedy, gdy mówiła, że wszystko mu wybaczyła i chce się z nim spotkać. To wszystko dla jej dobra" - dodaje pani Paulina, partnerka Arkadiusza.

On ma na nią zły wpływ i bardzo się boimy, że może stać się najgorsze

- podsumował ojciec nastolatki.

Funkcjonariusze sporządzili rysopis dziewczyny. Ojciec apeluje o powrót

Funkcjonariusze już gdy opublikowali wpis o zaginięciu dziewczyny, sporządzili jej rysopis. Wzrost Natalii to 165 cm, średnia budowa ciała. Włosy długie, proste, koloru czarnego. Znakiem szczególnym jest owalne znamię pod lewą piersią oraz czarny duży pieprzyk. Nastolatka w chwili wyjścia z domu ubrana była w ciemnozielony koronkowy top, szare leginsy, na nogach miała białe buty sportowe. Zarówno pan Arkadiusz, jak i pani Paulina, czekają na powrót 15-latki. "Natalko, proszę, wróć. Wszystko będzie dobrze" - zaapelował na łamach dziennika jej ojciec. Jeśli ktoś posiada jakiekolwiek informacje na temat zaginięcia nastolatki, może zgłosić się pod numerem tel. 47 72 49 200 lub 47 72 49 306. Można także pisać na adres dyzurny.minsk-maz@ksp.policja.gov.pl