Kwestia emerytur znanych osób od jakiegoś czasu wzbudza w mediach ogromne emocje. W tym kontekście najwięcej mówi się o świadczeniach artystów, którzy często skarżą się na bardzo niskie kwoty. Sporą ciekawość wywołują także emerytury polityków, u których wygląda to nieco inaczej. Aleksander Kwaśniewski pobiera nie tylko świadczenie z ZUS-u, ale także dożywotnią emeryturę prezydencką.

Tyle wynosi emerytura Aleksandra Kwaśniewskiego

W 2017 roku w rozmowie z Polsat News Aleksander Kwaśniewski wyznał, że prognoza emerytury, którą otrzymał, niemile go zaskoczyła. Wyliczono wówczas, że będzie dostawał 2600 zł. - Ta kwota nie daje elementarnego poczucia bezpieczeństwa - komentował polityk. Obecnie Kwaśniewski otrzymuje nieco większe świadczenia wynikające z rewaloryzacji. O znacznie wyższych kwotach można mówić także w przypadku prezydenckiej emerytury polityka. We wspomnianym wywiadzie Kwaśniewski wyznał, że świadczenie otrzymywane za pełnioną funkcję wynosiło około 6000 zł miesięcznie. - Nie narzekamy, ale nie jest to porównywalne z Barackiem Obamą. Także dorabiamy, mówiąc krótko, dorabiamy - wyjawił. Aleksander Kwaśniewski mógł liczyć jednak na podwyżkę prezydenckiej emerytury. Już w 2023 roku wynosiła niemal dwa razy więcej, o czym polityk opowiedział w rozmowie z serwisem kultura.gazeta.pl.

Nam ta płaca dla byłych prezydentów wzrosła i to jest w tej chwili około 12 tysięcy zł, które oczywiście trzeba opodatkować itd. To nie są kwoty, które, jak ma się dużą rodzinę, mogą wystarczyć, więc oczywiście, że trzeba zarabiać. Ja zarabiam i jakoś muszę sobie dawać radę

- mówił.

Lech Wałęsa także dorabia do emerytury

Lech Wałęsa również nie ukrywał, że świadczenia emerytalne nie są dla niego wystarczające. W programie "Politycy od kuchni" wyjawił, że cały czas stara się pomagać finansowo dzieciom. Czym więc zajmuje się polityk, aby podreperować budżet? - Uczestniczę w wykładach dla różnych grup społecznych, politycznych, biznesowych. (...) Robię to dlatego, żeby trochę zarobić, bo nie mam. Ja nie dbam o pieniądze, w ogóle mnie to nie obchodziło, ale to mi wystarczało jakoś, a teraz mi nie starcza, to muszę dorobić - stwierdził.