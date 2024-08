Laluna, a tak właściwie Katarzyna Alexander, zaczęła karierę dzięki udziałowi w programie "Królowe życia". Celebrytka nie gryzie się w język i chętnie dzieli się swoimi opiniami w sieci. Bierze także udział w walkach freak fightowych, co również przyniosło jej sporą popularność. Teraz przyznaje fanom, że brała lek na cukrzycę, który miał pomóc jej schudnąć. Nie skończyło się to dobrze.

Laluna wyjawia prawdę o Ozempicu. Żałuje brania popularnego leku na cukrzycę

Większość gwiazd stara się, by wyglądać nieskazitelnie. Czasami nawet kosztem swojego zdrowia. Od jakiegoś czasu głośno jest o leku na cukrzycę - Ozempicu. Dzięki temu wielu celebrytów miało zrzucić sporo kilogramów w dość krótkim czasie. Lek pomaga zmniejszyć podwyższone stężenie glukozy we krwi. Już jakiś czas temu ustalono także, że jego substancja aktywna - semaglutyd - hamuje apetyt. Laluna przyznała, że również zdecydowała się na branie Ozempicu, jednak przepisał jej go lekarz. Podczas zorganizowanej akcji "pytania i odpowiedzi" jeden z internautów postanowił zapytać celebrytkę o popularny lek - czy go poleca? Laluna wyjawiła prawdę o jego działaniu.

W życiu. Mówiłam wam, że masakra mi się po nim stała. To bardzo niebezpieczny lek. Najlepsze jest to, że mi to lekarz przepisał, bo miałam początki cukrzycy. No widzicie, ale ten lekarz odchudza wszystkich pacjentów tym lekiem, a później po jakimś czasie wszyscy mają ogromne problemy. Po odstawieniu leku Ozempic bardzo szybko i mocno przybiera się na wadze, ale pamiętajcie nie każdy. No i taka rada ode mnie, jak nie brałaś go nigdy, to nie ruszaj. A jak bierzesz, to bierz do końca życia pod opieką lekarza, bo inaczej lipa będzie

Laluna znowu pojawiła się w oktagonie. Wygrała walkę

Celebrytka postanowiła zawalczyć na Prime MMA. Jej przeciwniczką była Wiolą Kotelecka. Co ciekawe, panie zdecydowały się na walkę na gołe pięści. Później przeszły do formuły K1 (nadal na gołe pięści), a w trzeciej rundzie zaprezentowały bokserskie umiejętności. Szybko z łuku brwiowego Laluny polała się krew, ale to nie przeszkodziło jej w tym, by kontynuować starcie. Ostatecznie to właśnie Alexander wyszła ze starcia zwycięsko.