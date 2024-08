"Chłopaki do wzięcia" od 2012 roku cieszą się ogromną popularnością widzów. W programie mężczyźni po przejściach szukają upragnionej miłości. Jednym z uczestników jest Krzysztof pochodzący z małej miejscowości pod Gnieznem. Widzowie poznali go pod pseudonimem Disco Frodo. Jest uznawany za jednego z najbardziej pozytywnych bohaterów programu. Mimo że Disco Frodo nie traci pogody ducha, to jego życie było przepełnione trudnymi momentami. Opowiedział o nich przed kamerą.

REKLAMA

Zobacz wideo Szczere wyznanie Jacka Rozenka. Opowiedział o chorobie

"Chłopaki do wzięcia". Disco Frodo choruje na łamliwość kości. Opowiedział o trudach

W jednym z pierwszych odcinków "Chłopaków do wzięcia" Disco Frodo opowiedział o swoim zdrowiu. Choruje na łamliwość kości, przez co jest niskorosły. Wrócił wspomnieniami do młodszych lat.

Dorastanie było bardzo ciężkie. Wystarczyło, że ktoś mnie przypadkowo popchnął, a miałem złamaną rękę czy nogę. Okres gimnazjum czy czwartej lub szóstej klasy przeleżałem w domu ze złamaną nogą czy ręką. Nie było miesiąca, w którym nie byłbym w szpitalu na chirurgii. Dlatego moje relacje z dziewczynami ograniczyły się do minimum

- mówił. Opowiedział także o tym, jakiej dziewczyny szuka. Liczy na to, że pozna kogoś ze szczerymi intencjami. - Szukam takiej dziewczyny, która nie będzie się wstydziła wyjść ze mną na miasto, pokazać się koleżankom, rodzicom czy znajomym. Szukam dziewczyny, która będzie mnie szanowała takim, jakim jestem. Jeśli spodobam się danej dziewczynie, to ona sama do mnie przyjdzie, jeśli będzie chciała. Nigdy nikogo nie zmuszałem do miłości i nie będę zmuszał - dodał w programie. Chcecie zobaczyć zdjęcie uczestnika w programie? Zajrzyjcie do galerii na górze strony.

"Chłopaki do wzięcia". Disco Frodo o tym, jak dostał się do programu. "Czekaliśmy około"

Niedawno Disco Frodo wyjawił na swoim kanale na YouTubie, jak dostał się do programu "Chłopaki do wzięcia". Namówił go do tego kolega. - Pomógł mi wysłać zgłoszenie, napisał w moim imieniu list i ładnie wszystko opisał. Ja mu opowiedziałem wszystko o sobie, co lubię robić. Chyba czekaliśmy miesiąc. Nie, dwa tygodnie na odpowiedź. Pan reżyser mówił, że na lato mi dadzą znać, czy zostanę przyjęty. Czekaliśmy około trzech, czterech miesięcy i w lipcu jakoś były już pierwsze nagrania. Telewizja przyjechała i nagrywaliśmy bardzo fajne odcinki - powiedział. ZOBACZ TEŻ: "Chłopaki do wzięcia". Tyle zarabiają bohaterowie programu. Kwota może zaskoczyć